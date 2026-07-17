Intertemporada em vão? Santos repete erros e segue perto do Z4 Mesmo após semanas de preparação, o Santos repete problemas da temporada

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O Santos voltou a decepcionar seu torcedor e desperdiçou a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento na retomada do Campeonato Brasileiro.

Após três semanas de férias, o elenco iniciou uma intertemporada no CT Rei Pelé, com treinos em dois períodos e mudança no planejamento inicial. A ideia era aproveitar a pausa para realizar amistosos em Portugal e fortalecer a marca do clube no exterior.

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No entanto, a antecipação da partida contra o Botafogo, disputada na última quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, somada ao compromisso pelos playoffs da Copa Sul-Americana, fez o Santos cancelar, pela segunda vez consecutiva, a participação em um torneio internacional.

Sem a viagem à Europa, a preparação se resumiu a um amistoso diante do União São João, na Mercado Livre Arena Pacaembu, e a um jogo-treino contra o Osasco Sporting, no CT Rei Pelé. As atuações, porém, deixaram impressões ruins de um time sem físico e pouco competitivo. No período, o técnico Cuca também aproveitou para observar e dar oportunidades a atletas das categorias de base.

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Com um transfer ban em vigor e enfrentando dificuldades financeiras, incluindo atrasos no pagamento de direitos de imagem, o Santos sabe que recorrer aos Meninos da Vila deixou de ser apenas uma tradição para se tornar uma necessidade. Em meio a um ano eleitoral e às discussões sobre o novo estatuto do clube no Conselho Deliberativo, a utilização dos jovens ganha ainda mais importância diante das limitações para reforçar o elenco.

➡️ Cuca revela que Santos ainda não tem plano definido para retorno de Neymar

Elenco do Santos durante partida contra o Botafogo, no Nilton Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Meninos da Vila em alta no Santos?

Contra o Botafogo, Davizinho, Nadson, Gustavinho, Samuel Pierri e João Ananias foram relacionados. Durante a pausa para a Copa do Mundo, Mayke, Zé Ivaldo, Tomás Rincón, Zé Rafael e Lautaro Díaz deixaram o elenco, reduzindo ainda mais as opções de Cuca.

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Mesmo assim, o Santos criou chances suficientes para sair do Rio de Janeiro com um resultado melhor. A equipe voltou a esbarrar em problemas que se repetem ao longo da temporada: desperdiçou oportunidades e foi castigada por erros individuais. No lance que definiu a derrota, uma falha na comunicação entre Luan Peres e Gabriel Brazão resultou no segundo gol do Botafogo, frustrando uma equipe que voltou a demonstrar competitividade, mas segue pagando caro por falhas decisivas.

O resultado mantém o Santos preso à parte inferior da tabela. Com apenas cinco vitórias em 19 partidas e aproveitamento de 36%, o clube continua convivendo com a ameaça da zona de rebaixamento e sem conseguir transformar boas atuações em resultados consistentes.

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O desafio do Santos no segundo semestre passa justamente por encontrar competitividade com um elenco reduzido, apostar na força da base e aguardar o retorno de Neymar, principal esperança do torcedor para mudar o rumo da temporada.

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