Tiquinho rescinde com Santos após atrasos de salários
Atacante tinha contrato até 2027 e alegou atrasos na Justiça
O atacante Tiquinho Soares rescindiu contrato com o Santos, e a formalização do desligamento já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador chegou a acionar a Justiça alegando o não pagamento de três meses de salários, além de sete meses de direitos de imagem e luvas em atraso.
Tiquinho foi contratado pelo Peixe no início do ano passado e foi o quinto reforço anunciado para a temporada. Aos 34 anos, assinou vínculo válido até o fim de 2027. A negociação também envolveu a transferência do zagueiro Jair para o Botafogo, clube pelo qual o atacante viveu grande fase. Pela equipe carioca, marcou 44 gols e distribuiu 17 assistências em duas temporadas, conquistando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024.
No Alvinegro Praiano, porém, o desempenho ficou abaixo das expectativas. O atacante disputou 40 partidas e marcou apenas sete gols com a camisa santista.
Emprestado ao Mirassol no primeiro semestre deste ano, Tiquinho participou de dez jogos e balançou as redes apenas uma vez. Inicialmente, o vínculo com o clube do interior paulista era válido até o fim da temporada, mas o jogador optou pela rescisão para avançar nas negociações com o Fortaleza.
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A carreira de Tiquinho Soares:
Francisco das Chagas Soares dos Santos nasceu na cidade de Sousa, na Paraíba, e deu os primeiros passos no futebol em um projeto de bairro da sua cidade natal. Foi lá onde ganhou o apelido de Tiquinho, por ser franzino na época.
Ganhou sua primeira chance profissional no América-RN, em 2010. E, após passar por diversas equipes no futebol brasileiro, foi contratado em 2014 pelo Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, clube que revelou Cristiano Ronaldo.
Mostrando potencial, Tiquinho se transferiu para o Vitória de Guimarães em 2016. Marcando nove gols em 22 jogos, o centroavante foi contratado apenas cinco meses depois pelo gigante Porto e mostrou o cartão de visitas logo na estreia, balançando a rede duas vezes na vitória contra o rival Sporting.
Em pouco tempo, Tiquinho Soares se consolidou como um dos principais jogadores do futebol português. Foram cinco temporadas no Porto e 64 gols marcados, conquistando cinco títulos: dois campeonatos portugueses (17/18 e 19/20), uma Taça de Portugal (2019/2020) e uma Supertaça de Portugal (2018).
Deixando o Porto em 2020, o brasileiro teve rápida passagem pelo futebol chinês antes de chegar ao Olympiacos, onde conquistou o campeonato grego e permaneceu por dois anos. Em agosto de 2022, Tiquinho foi anunciado pelo Botafogo.
No Rio de Janeiro, o centroavante rapidamente ganhou os corações dos botafoguenses. Foram 44 gols e 17 assistências em dois anos, sendo peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Conmebol Libertadores de 2024.
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