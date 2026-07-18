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Tiquinho rescinde com Santos após atrasos de salários

Atacante tinha contrato até 2027 e alegou atrasos na Justiça

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
18/07/2026 14:30
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Tiquinho Soares foi contratado pelo Santos em janeiro do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Tiquinho Soares foi contratado pelo Santos em janeiro do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Tiquinho Soares rescindiu contrato com o Santos, e a formalização do desligamento já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador chegou a acionar a Justiça alegando o não pagamento de três meses de salários, além de sete meses de direitos de imagem e luvas em atraso.

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    • Tiquinho foi contratado pelo Peixe no início do ano passado e foi o quinto reforço anunciado para a temporada. Aos 34 anos, assinou vínculo válido até o fim de 2027. A negociação também envolveu a transferência do zagueiro Jair para o Botafogo, clube pelo qual o atacante viveu grande fase. Pela equipe carioca, marcou 44 gols e distribuiu 17 assistências em duas temporadas, conquistando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024.

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    No Alvinegro Praiano, porém, o desempenho ficou abaixo das expectativas. O atacante disputou 40 partidas e marcou apenas sete gols com a camisa santista.

    Emprestado ao Mirassol no primeiro semestre deste ano, Tiquinho participou de dez jogos e balançou as redes apenas uma vez. Inicialmente, o vínculo com o clube do interior paulista era válido até o fim da temporada, mas o jogador optou pela rescisão para avançar nas negociações com o Fortaleza.

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    • Tiquinho acumula passagens pelo Santos, Botafogo, Mirassol , além de Porto (POR) e Olympiacos (GRE). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Tiquinho acumula passagens pelo Santos, Botafogo, Mirassol , além de Porto (POR) e Olympiacos (GRE). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    A carreira de Tiquinho Soares:

    Francisco das Chagas Soares dos Santos nasceu na cidade de Sousa, na Paraíba, e deu os primeiros passos no futebol em um projeto de bairro da sua cidade natal. Foi lá onde ganhou o apelido de Tiquinho, por ser franzino na época. 

    Ganhou sua primeira chance profissional no América-RN, em 2010. E, após passar por diversas equipes no futebol brasileiro, foi contratado em 2014 pelo Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, clube que revelou Cristiano Ronaldo. 

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    Mostrando potencial, Tiquinho se transferiu para o Vitória de Guimarães em 2016. Marcando nove gols em 22 jogos, o centroavante foi contratado apenas cinco meses depois pelo gigante Porto e mostrou o cartão de visitas logo na estreia, balançando a rede duas vezes na vitória contra o rival Sporting. 

    Em pouco tempo, Tiquinho Soares se consolidou como um dos principais jogadores do futebol português. Foram cinco temporadas no Porto e 64 gols marcados, conquistando cinco títulos: dois campeonatos portugueses (17/18 e 19/20), uma Taça de Portugal (2019/2020) e uma Supertaça de Portugal (2018).

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    Deixando o Porto em 2020, o brasileiro teve rápida passagem pelo futebol chinês antes de chegar ao Olympiacos, onde conquistou o campeonato grego e permaneceu por dois anos. Em agosto de 2022, Tiquinho foi anunciado pelo Botafogo. 

    No Rio de Janeiro, o centroavante rapidamente ganhou os corações dos botafoguenses. Foram 44 gols e 17 assistências em dois anos, sendo peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Conmebol Libertadores de 2024.

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