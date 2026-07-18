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Neymar treina normalmente e deve reforçar Santos contra Chapecoense

Camisa 10 realiza atividade com o elenco e mira volta contra a Chapecoense

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
18/07/2026 13:06
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Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos informou na tarde deste sábado (18) que o meia-atacante Neymar treinou normalmente no CT Rei Pelé. O jogador retornou ao clube na última sexta-feira (17), quando realizou exames fisiológicos e atividades internas na academia.

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    • Com contrato até o fim da temporada, o camisa 10 entrou em campo pela última vez com a camisa santista em 17 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, após ser convocado para a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, tratou uma lesão na panturrilha direita e participou de apenas duas partidas pela equipe nacional. Depois da campanha no Mundial, recebeu duas semanas de férias antes de retornar à Baixada Santista.

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    A diretoria do Peixe vê com otimismo a permanência do ídolo até o fim do ano e acredita que ele estará apto para enfrentar a Chapecoense no próximo dia 25 de julho, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Neymar não deve estar à disposição para o confronto contra o Universidad Central, na próxima terça-feira (21), na Venezuela, pelo playoff da Copa Sul-Americana.

    Além disso, o clube atualizou, por meio de nota oficial, a situação de outros atletas do elenco. O atacante Moisés está liberado e ficará à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos, enquanto João Schmidt e Gustavo Henrique seguem em processo de recuperação de lesões.

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    • Neymar durante treino do Santos neste sábado (18), no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar durante treino do Santos neste sábado (18), no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Confira nota oficial do Santos:

    Após se reapresentar na última sexta-feira (17), o meia-atacante Neymar Jr treinou normalmente no gramado neste sábado (18), no CT Rei Pelé.

    Em fase final de recuperação de uma torção no tornozelo direito, o atacante Moisés também treinou normalmente com o restante do grupo.

    O volante João Schmidt, também em fase final de recuperação de um desconforto na região da coxa direita, fez trabalho de transição física e sem contato com o elenco.

    Já o volante Gustavo Henrique passou por exames de imagem na última sexta-feira (17) e teve constatada uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. O atleta já iniciou com a fisioterapia no Departamento Médico do Santos FC.

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