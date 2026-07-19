Homenagem a Pelé marca o show do intervalo da final da Copa do Mundo Intervalo de Argentina x Espanha teve mix de astros pop, K-pop e homenagens

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha, realizada neste domingo (19), não reservou emoções apenas com a bola rolando. O aguardado show do intervalo transformou o gramado em um palco monumental por cerca de 11 minutos, reunindo os maiores nomes da música global. Além das performances coreografadas e dos grandes sucessos, o espetáculo ficou marcado por uma emocionante e histórica homenagem a Pelé.

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Imagem de Pelé em 1970 projeta-se no telão durante a emocionante homenagem a Pelé comandada por Coldplay e Muppets no show do intervalo (Foto: Reprodução)

Esta é a primeira edição do torneio realizada após o falecimento do Rei do Futebol, ocorrido em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo, devido à falência de múltiplos órgãos provocada pela progressão de um câncer de cólon. A celebração ao eterno camisa 10 começou com projeções de suas imagens na campanha do tricampeonato de 1970 e contou com uma colaboração entre a banda Coldplay e os Muppets. O tributo relembrou a clássica mensagem de despedida do craque no Cosmos: "Love, love, love".

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Show do intervalo na final da Copa do Mundo

Após a emocionante abertura, o gramado foi tomado pela energia de Madonna e Shakira, que ditaram o ritmo pop da grande final. A rainha do pop levantou o público com o clássico Music e faixas do álbum Confessions on the Dance Floor II, contando com a participação especial dos craques brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho no palco. Logo em seguida, a estrela colombiana uniu forças com o nigeriano Burna Boy para incendiar o estádio com Dai Dai, um dos maiores sucessos da trilha sonora oficial da Copa do Mundo 2026.

Shakira e Burna Boy incendeiam o gramado com Dai Dai, o grande sucesso da trilha sonora oficial da Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O espetáculo de 11 minutos também reservou momentos históricos com o fenômeno do K-Pop, BTS, que quebrou o hiato do grupo em uma performance avassaladora do megahit Dynamite. Na sequência, Justin Bieber marcou seu retorno aos palcos com a introspectiva EVERYTHING HALLELUJAH; embora a escolha da faixa melancólica tenha dividido a opinião dos fãs que esperavam por hits mais dançantes, a reunião de tantos astros consolidou o show do intervalo como um marco memorável na história dos Mundiais.

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