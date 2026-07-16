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Veríssimo diz que 'erros individuais defensivos' atrapalharam o Santos contra o Botafogo

Peixe deixou escapar o empate com o Botafogo no último lance da partida

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/07/2026 22:15
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Partida entre Botafogo e Santos válida pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Lucas Veríssimo durante Botafogo x Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Santos mais uma vez falhou no Brasileirão. No retorno da competição na noite desta quinta-feira (16), no Nilton Santos, o time paulista foi derrotado pelo Botafogo, por 2 a 1, com direito a vacilo defensivo no último lance da partida válida pela 19ª rodada.

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    Após a partida no Rio de Janeiro, o zagueiro do Santos Lucas Veríssimo falou sobre a decepção de deixar o empate escapar no fim. Além disso, o jogador acredita que o time tenha feito uma boa partida, apesar do resultado negativo.

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    - Falando do jogo, a gente teve a oportunidade também para sair na frente, tivemos a oportunidade de matar o jogo também e não fizemos mais. Jogamos bem, criamos oportunidades, defendemos bem quando precisamos, mas precisamos matar o jogo. Agora é focar para os próximos jogos, temos agora a Sul-Americana, mas a gente tem que evoluir, tem que melhorar - desabafou Lucas Veríssimo.

    Questionado sobre o longo período de preparação com a pausa para a Copa do Mundo e também período de descanso, o jogador respondeu sobre a tentativa dos jogadores de fazer com que o Peixe se distancie da zona de rebaixamento. Para ele, os erros individuais defensivos pesaram.

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    • - A gente jogou muito bem hoje, fizemos uma grande partida, tivemos alguns erros individuais defensivos, que a gente tem que melhorar, tem que corrigir, mas como falei, a gente teve chance pra ficar na frente, tivemos chance depois de fazer o 2 a 1 e ficar na frente novamente, porém a bola não entrou. Isso é futebol, agora a gente vai trabalhar, corrigir nossos erros, pra melhorar e evoluir - finalizou o zagueiro.

    ➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

    O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos, e precisa retomar o caminho das vitórias para não se complicar ainda mais neste segundo semestre de 2026.

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    BRASILEIRO A 2026, BOTAFOGO X SANTOS
    (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/Folhapress)

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