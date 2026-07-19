Santos divulga lista de relacionados para duelo na Venezuela; Neymar joga? Neymar, Gabigol, Willian Arão, Igor Vinícius e João Schmidt ficam fora da viagem à Venezuela

Sem Neymar, o Santos divulgou neste domingo (19) a lista de relacionados para o duelo contra o Universidad Central, na Venezuela. A partida está marcada para a próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

O camisa 10 será o principal desfalque do Peixe, já que ainda está em processo de retorno após o período de férias concedido pro causa da participação na Copa do Mundo. O atacante segue treinando normalmente no CT Rei Pelé.

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Além de Neymar, o Alvinegro Praiano não poderá contar com Gabigol, que apresentou mialgia nos adutores e permanecerá na Baixada Santista para dar sequência ao tratamento e à preparação visando à partida contra a Chapecoense.

O volante Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius serão preservados e também estão fora da viagem. Já o volante João Schmidt, em fase final de transição física após sentir um desconforto na coxa direita, é outro desfalque confirmado.

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O clube ainda informou, em nota oficial, que adotou uma "programação de alternância" entre os atletas para minimizar o risco de lesões. Segundo o Santos, os índices físicos apresentados pelo elenco foram considerados satisfatórios, assim como os resultados obtidos durante a intertemporada realizada neste período de pausa.

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Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Universidad Central. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira nota oficial do Santos:

A comissão técnica e a área de Saúde do Santos FC, pensando na sequência intensa de jogos nas próximas semanas, elaborou um cronograma para realizar alternância entre os atletas do elenco, visando preservar e minimizar lesões de longo prazo até o fim da temporada.

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O atacante Gabriel Barbosa apresentou mialgia nos adutores e seguirá trabalhando em Santos, visando a partida contra a Chapecoense.

O volante Willian Arão, após pancada na costela contra o Botafogo e o lateral-direito Igor Vinícius, que vem tratando uma tendinite, serão preservados e não viajam para a Venezuela.

O volante João Schmidt, em fase final de transição física após desconforto na coxa direita, também seguirá trabalhando visando a partida contra a Chapecoense.

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O meia-atacante Neymar Jr, que se reapresentou na última sexta-feira (17) no CT Rei Pelé, segue cronograma de trabalho estabelecido após participar da Copa do Mundo.

Todos os atletas fizeram uma intertemporada muito proveitosa, treinaram em dois períodos na maioria dos dias, alcançaram índices físicos satisfatórios, ultrapassando limiares do primeiro semestre. Por conta disso, é necessária a programação de alternância a fim de evitar excessos de lesões.

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