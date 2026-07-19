Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do Mundo
Meia espanhol foi eleito o melhor jogador da competição
Rodri foi eleito pela Fifa o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e conquistou a Bola de Ouro do torneio. Titular absoluto da Espanha, o volante foi um dos pilares da campanha que terminou com o título mundial após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na final disputada neste domingo (19), em Nova Jersey.
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O camisa 16 atuou em todas as oito partidas da Espanha na competição e foi titular em sete delas. Presente durante praticamente toda a campanha, Rodri comandou o meio-campo espanhol nas vitórias sobre Uruguai, Áustria, Portugal, Bélgica, França e Argentina, além do empate sem gols diante de Cabo Verde, ainda na fase de grupos.
Pilar do meio-campo espanhol
Sem marcar gols ou distribuir assistências no Mundial, Rodri se destacou pelo equilíbrio tático, qualidade na saída de bola e controle do ritmo das partidas. O volante foi peça fundamental no esquema de Luis de la Fuente, garantindo consistência defensiva e organização na construção das jogadas durante toda a campanha.
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Na decisão contra a Argentina, Rodri permaneceu em campo por 99 minutos e ajudou a neutralizar o setor ofensivo comandado por Lionel Messi, contribuindo para o primeiro título mundial da Espanha desde 2010.
Referência da geração campeã
Aos 30 anos, Rodri amplia a lista de conquistas pela seleção espanhola. Campeão da Eurocopa de 2024, da Liga das Nações de 2023 e agora da Copa do Mundo de 2026, o volante do Manchester City consolida seu nome como um dos principais jogadores da geração responsável por recolocar a Espanha no topo do futebol mundial.
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