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Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: 'Ponta do iceberg'

Grupo coreano se apresentou na decisão do Mundial

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 17:29
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BTS em apresentação na final da Copa do Mundo
BTS em apresentação na final da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O grupo BTS fez uma participação no show do intervalo da final da Copa do Mundo. A decisão do principal torneio do futebol mundial acontece neste domingo (19), entre Espanha e Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos.

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    Além dos artistas sul-coreanos, a atração do intervalo da decisão também contou com as participações de Madonna, Shakira, Coldplay e Justin Bieber. Ao todo, todos os músicos se apresentaram em um show de aproximadamente 12 minutos.

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    Nas redes sociais, fãs do BTS repercutiram a apresentação do grupo. Veja as reações abaixo:

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