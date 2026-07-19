Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: 'Ponta do iceberg'
Grupo coreano se apresentou na decisão do Mundial
O grupo BTS fez uma participação no show do intervalo da final da Copa do Mundo. A decisão do principal torneio do futebol mundial acontece neste domingo (19), entre Espanha e Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos.
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Além dos artistas sul-coreanos, a atração do intervalo da decisão também contou com as participações de Madonna, Shakira, Coldplay e Justin Bieber. Ao todo, todos os músicos se apresentaram em um show de aproximadamente 12 minutos.
Nas redes sociais, fãs do BTS repercutiram a apresentação do grupo. Veja as reações abaixo:
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bom dia só pra qm chorou vendo o bts e o justin bieber na copa— pi ☼ (@buteraswtnrr) July 19, 2026
#BTSxWORLDCUP2026
O BTS (eu chorei— Jacotinhoˢᶜᶜᵖ (@_jacot_) July 19, 2026
O BTS CANTANDO 😭😭😭— 𝜗ৎ (@Silvasxsxs0) July 19, 2026
quando nós armys falamos que o bts é grande isso aqui é só uma pontinha do iceberg pic.twitter.com/DcthKTEJfV— Mᴀʀ𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀 🫧 — ᵗᵏᵏ ᵃᵘ 📌 (@yoonforiaa) July 19, 2026
vivi pra ver o bts pertinho do justin pulando 😭— mandy⁷ 💜 (@jgukphoria) July 19, 2026
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