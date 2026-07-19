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Quantas Copas têm Espanha e Argentina após a final de 2026?

Espanha se junta a Uruguai e França em conquistas de Mundiais

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:45
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Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026
Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

A final da Copa do Mundo de 2026 recolocou a Espanha entre as grandes potências do futebol mundial. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na decisão disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos, a seleção espanhola conquistou seu segundo título mundial e reduziu a distância para a Albiceleste, que permanece com três taças na história.

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    • A Espanha levantou sua primeira Copa do Mundo em 2010, na África do Sul. Na decisão contra a Holanda, o empate por 0 a 0 persistiu durante os 90 minutos e só foi desfeito na prorrogação. Andrés Iniesta marcou o gol que garantiu o inédito título espanhol. A campanha ficou marcada pelo estilo de posse de bola comandado pelo técnico Vicente del Bosque, com uma geração liderada por Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol e David Villa.

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    O segundo troféu veio em 2026. Em uma final equilibrada e disputada no MetLife Stadium, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Ferran Torres marcou o gol decisivo, garantindo a segunda estrela para a seleção espanhola, que encerrou a campanha com uma defesa sólida e futebol coletivo de alto nível.

    Já a Argentina segue como tricampeã mundial, com títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022.

    A primeira conquista aconteceu em 1978, quando os argentinos sediaram o Mundial. Na final, venceram a Holanda por 3 a 1, após a prorrogação. Mario Kempes, autor de dois gols, foi o grande nome da decisão, enquanto Daniel Bertoni fechou o placar e garantiu a primeira Copa para a equipe comandada por César Luis Menotti.

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    • O bicampeonato veio em 1986, no México. Liderada por Diego Maradona, a Argentina derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 2 em uma das finais mais emocionantes da história. José Luis Brown abriu o placar, Jorge Valdano ampliou, os alemães buscaram o empate, mas Jorge Burruchaga marcou o gol da vitória aos 84 minutos, após assistência magistral de Maradona.

    A terceira estrela foi conquistada em 2022, no Catar, em uma decisão histórica contra a França. Após empate por 3 a 3 nos 120 minutos, a Argentina venceu por 4 a 2 nos pênaltis. Lionel Messi marcou dois gols durante a partida, Kylian Mbappé fez um hat-trick pelos franceses, e Gonzalo Montiel converteu a cobrança decisiva que encerrou um jejum de 36 anos sem títulos mundiais para os argentinos.

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    Com o título de 2026, a Espanha chega a duas Copas do Mundo (2010 e 2026), enquanto a Argentina permanece com três conquistas (1978, 1986 e 2022), mantendo-se entre as seleções mais vencedoras da história do torneio, atrás apenas de Brasil (cinco títulos) e ao lado da Alemanha e Itália em protagonismo histórico.

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