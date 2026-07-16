Confira escalação do Santos para duelo contra o Botafogo na retomada do Brasileirão
Peixe tem apenas um ponto de distância da zona do rebaixamento do Brasileirão
O Santos entra em campo nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe volta a disputar uma partida oficial após um mês e meio. A última vez que o Alvinegro Praiano entrou em campo pela competição foi em 30 de maio, quando venceu o Vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro. Com o triunfo, a equipe ficou a apenas um ponto da zona de rebaixamento.
Além do compromisso pelo Brasileirão, o Santos volta a campo no dia 21 pela Copa Sul-Americana e, no dia 1º, disputa um duelo pela Copa do Brasil. A retomada do calendário exigirá bastante da equipe do ponto de vista físico. Com dificuldades financeiras para contratar e ainda sob transfer ban, a tendência é que os Meninos da Vila ganhem cada vez mais espaço no elenco comandado pelo técnico Cuca.
O meia-atacante Neymar, que tem contrato com o clube da Baixada Santista até o fim do ano, se reapresenta nesta sexta-feira (17), após a participação na quarta Copa do Mundo da carreira pela Seleção Brasileira.
Com Gabriel Barbosa suspenso, a vaga do Menino da Vila ficou com Thaciano. Além disso, Igor Vinícius foi mantido na lateral direita, enquanto Gabriel Menino começa a partida como opção no banco de reservas.
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Mais uma vez, Gustavinho ganha uma vaga no meio-campo, e Miguelito é mantido no ataque santista. Os garotos da base Nadson, Davizinho e Samuel Pierri aparecem como opções no banco de reservas.
Escalações:
Técnico: Cuca (Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano)
Técnico: Franclim Carvalho (Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Lucas Emanuel)
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Como foi a intertemporada do Santos?
O Peixe teve quase um mês de preparação para o duelo contra o Botafogo. Nesse período, disputou um amistoso e um jogo-treino. Primeiro, enfrentou o União São João, de Araras (SP), no Mercado Livre Arena Pacaembu, e venceu por 3 a 0. Depois, no CT Rei Pelé, empatou sem gols com o Osasco Sporting em um jogo-treino.
A intertemporada em Portugal foi cancelada em razão do adiantamento da partida contra o Botafogo e do calendário apertado das competições.
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