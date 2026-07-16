Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz
O atacante não teve boas passagens por Cruzeiro e Santos
Com sua rescisão de contrato acertada com o Santos, o Cruzeiro encaminhou o empréstimo de Lautaro Díaz, que deve viajar à Argentina em breve para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Racing.
O atacante chegará ao clube argentino por empréstimo até meados de 2027, com opção de compra. Vale lembrar que a Raposa é dona de 70% dos direitos econômicos do atleta.
Caso o Racing deseje manter Lautaro Díaz na próxima temporada, deverá investir cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,1 milhões na cotação atual).
Esta será a última chance do Cruzeiro de vender o atacante, uma vez que seu contrato com a Raposa vai até junho de 2028.
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A informação do encaminhamento do empréstimo de Lautaro Díaz foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
Rescisão de Lautaro Díaz com o Santos
O Santos acertou a rescisão do contrato de empréstimo do atacante argentino Lautaro Díaz, de 28 anos. O vínculo do jogador com o Peixe era válido até 31 de julho de 2026, mas foi encerrado de forma antecipada.
A saída de Lautaro Díaz está ligada a uma proposta recebida pelo Cruzeiro, clube detentor de seus direitos econômicos. O Racing, da Argentina, manifestou interesse na contratação do atacante após um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou com o jogador durante sua passagem pelo Santos.
O atacante chegará ao clube argentino para jogar ao lado de Maravilla Martinez ou até mesmo ser sua reposição no elenco.
Carreira de Lautaro Díaz
Natural de Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina. Em seguida, transferiu-se para o Independiente del Valle, do Equador, onde viveu o melhor momento da carreira, conquistando a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Equador de 2023.
Na sequência, foi contratado pelo Cruzeiro, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com a equipe mineira até o meio de 2028.
Emprestado ao Santos, o atacante também não teve bom desempenho, com 34 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências.
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