Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz O atacante não teve boas passagens por Cruzeiro e Santos

Com sua rescisão de contrato acertada com o Santos, o Cruzeiro encaminhou o empréstimo de Lautaro Díaz, que deve viajar à Argentina em breve para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Racing.

O atacante chegará ao clube argentino por empréstimo até meados de 2027, com opção de compra. Vale lembrar que a Raposa é dona de 70% dos direitos econômicos do atleta.

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Caso o Racing deseje manter Lautaro Díaz na próxima temporada, deverá investir cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,1 milhões na cotação atual).

Esta será a última chance do Cruzeiro de vender o atacante, uma vez que seu contrato com a Raposa vai até junho de 2028.

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A informação do encaminhamento do empréstimo de Lautaro Díaz foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Rescisão de Lautaro Díaz com o Santos

O Santos acertou a rescisão do contrato de empréstimo do atacante argentino Lautaro Díaz, de 28 anos. O vínculo do jogador com o Peixe era válido até 31 de julho de 2026, mas foi encerrado de forma antecipada.

A saída de Lautaro Díaz está ligada a uma proposta recebida pelo Cruzeiro, clube detentor de seus direitos econômicos. O Racing, da Argentina, manifestou interesse na contratação do atacante após um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou com o jogador durante sua passagem pelo Santos.

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O atacante chegará ao clube argentino para jogar ao lado de Maravilla Martinez ou até mesmo ser sua reposição no elenco.

Lautaro Díaz disputou 34 jogos pelo clube (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira de Lautaro Díaz

Natural de Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina. Em seguida, transferiu-se para o Independiente del Valle, do Equador, onde viveu o melhor momento da carreira, conquistando a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Equador de 2023.

Na sequência, foi contratado pelo Cruzeiro, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com a equipe mineira até o meio de 2028.

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Emprestado ao Santos, o atacante também não teve bom desempenho, com 34 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências.

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