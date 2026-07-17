Revelado pelo Santos, Souza disputa Golden Boy e ganha destaque na Europa A premiação contempla jogadores de até 21 anos que atuam no futebol europeu

Vendido pelo Santos ao Tottenham no início deste ano, o lateral-esquerdo Souza vive um momento de ascensão no futebol inglês e desponta como um dos nomes que podem entrar no radar da Seleção Brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Revelado pelo Peixe, o jogador de 20 anos é o único lateral-esquerdo entre os indicados ao prêmio Golden Boy, concedido ao melhor atleta sub-21 em atividade no futebol europeu.

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Souza chegou ao Tottenham em janeiro, assinando contrato válido por cinco temporadas. Antes da transferência, já havia se destacado com a camisa da Seleção Brasileira de base, integrando o elenco campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2023.

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Pouco depois de desembarcar na Inglaterra, o defensor entrou para a história do clube. Ao estrear na derrota por 1 a 0 para o Manchester United, em 7 de fevereiro, tornou-se o brasileiro mais jovem a atuar pelo Tottenham, aos 19 anos, 7 meses e 19 dias, superando a marca que pertencia ao ex-volante Sandro.

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Pelo Santos, Souza disputou 38 partidas, marcou um gol, distribuiu quatro assistências e participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Souza ficou durante 10 anos no Santos antes de se transferir ao Tottenham. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Ao todo, sete brasileiros aparecem entre os indicados ao Golden Boy: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Rayan (Bournemouth), William Gomes (Porto), Vitor Reis (Girona) e Souza.

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Organizado pelo jornal esportivo italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é entregue tradicionalmente em dezembro e reconhece os principais talentos sub-21 do futebol europeu.

Souza no Santos:

O atleta é considerado uma das maiores revelações recentes do clube. Ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

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Souza assinou o primeiro contrato profissional em 2022, quando ainda atuava pelo Sub-17, aos 16 anos, com vínculo válido até 31 de maio de 2025. No entanto, em 2024, o acordo foi renovado até 31 de dezembro de 2028, e o Santos manteve 75% dos direitos econômicos do jogador.

O lateral acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, com destaque para a conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2023. Ele também disputou a Copa do Mundo Sub-17.

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Natural de Mauá (SP), Souza chegou ao Peixe aos nove anos de idade para atuar nas equipes de futsal. No início da formação, jogava como ponta-esquerda.

O Menino da Vila deixou o clube da Baixada Santista aos 19 anos com 39 jogos pelo profissional e um gol marcado.

O Tottenham manifestou interesse pelo jogador no início do ano, e a negociação foi concretizada por cerca de R$ 94 milhões. Souza abriu mão de metade do valor a que teria direito.

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