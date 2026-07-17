logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Revelado pelo Santos, Souza disputa Golden Boy e ganha destaque na Europa

A premiação contempla jogadores de até 21 anos que atuam no futebol europeu

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
17/07/2026 14:31
Favorite o Lance! no Google
Souza foi vendido pelo Santos ao Tottenham no começo deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram)
ouza foi vendido pelo Santos ao Tottenham no começo deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Vendido pelo Santos ao Tottenham no início deste ano, o lateral-esquerdo Souza vive um momento de ascensão no futebol inglês e desponta como um dos nomes que podem entrar no radar da Seleção Brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

  • anel de campeão da Copa do Mundo

    Vencedores da Copa do Mundo vão receber anéis exclusivos; veja detalhes

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

    Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • Revelado pelo Peixe, o jogador de 20 anos é o único lateral-esquerdo entre os indicados ao prêmio Golden Boy, concedido ao melhor atleta sub-21 em atividade no futebol europeu.

    continua após a publicidade

    Souza chegou ao Tottenham em janeiro, assinando contrato válido por cinco temporadas. Antes da transferência, já havia se destacado com a camisa da Seleção Brasileira de base, integrando o elenco campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2023.

    ➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

    Pouco depois de desembarcar na Inglaterra, o defensor entrou para a história do clube. Ao estrear na derrota por 1 a 0 para o Manchester United, em 7 de fevereiro, tornou-se o brasileiro mais jovem a atuar pelo Tottenham, aos 19 anos, 7 meses e 19 dias, superando a marca que pertencia ao ex-volante Sandro.

    continua após a publicidade
  • Deschamps orienta time da França

    Atitude de Deschamps em eliminação teria gerado incômodo em jogadores da França

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • O técnico da Argentina, Lionel Scaloni (dir.), e o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo de 2026

    Final da Copa do Mundo: duelo entre técnicos simboliza legado do futebol espanhol

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Fifa define uniformes para final e disputa do 3º lugar da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 58 minutos

    • Pelo Santos, Souza disputou 38 partidas, marcou um gol, distribuiu quatro assistências e participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

    Souza ficou durante 10 anos no Santos antes de se transferir ao Tottenham. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Souza ficou durante 10 anos no Santos antes de se transferir ao Tottenham. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Ao todo, sete brasileiros aparecem entre os indicados ao Golden Boy: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Rayan (Bournemouth), William Gomes (Porto), Vitor Reis (Girona) e Souza.

    continua após a publicidade

    Organizado pelo jornal esportivo italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é entregue tradicionalmente em dezembro e reconhece os principais talentos sub-21 do futebol europeu.

    Souza no Santos:

    O atleta é considerado uma das maiores revelações recentes do clube. Ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

    continua após a publicidade

    Souza assinou o primeiro contrato profissional em 2022, quando ainda atuava pelo Sub-17, aos 16 anos, com vínculo válido até 31 de maio de 2025. No entanto, em 2024, o acordo foi renovado até 31 de dezembro de 2028, e o Santos manteve 75% dos direitos econômicos do jogador.

    O lateral acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, com destaque para a conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2023. Ele também disputou a Copa do Mundo Sub-17.

    continua após a publicidade

    Natural de Mauá (SP), Souza chegou ao Peixe aos nove anos de idade para atuar nas equipes de futsal. No início da formação, jogava como ponta-esquerda.

    O Menino da Vila deixou o clube da Baixada Santista aos 19 anos com 39 jogos pelo profissional e um gol marcado.

    O Tottenham manifestou interesse pelo jogador no início do ano, e a negociação foi concretizada por cerca de R$ 94 milhões. Souza abriu mão de metade do valor a que teria direito.

    continua após a publicidade

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luca Meirelles deixou o Santos em agosto do ano passado. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Santos

    Luca Meirelles faz balanço da primeira temporada na Europa e elogia Neymar

    Há 57 minutos
    Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até o fim de 2028. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Gabriel Brazão comenta retorno do Santos no Brasileirão e despista saída do clube

    Há 3 horas
    Barreal foio autor do gol do Santos diante do Botafogo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Intertemporada em vão? Santos repete erros e segue perto do Z4

    Há 7 horas
    Cuca em derrota do Santos para o Botafogo

    Fora de Campo

    Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Botafogo

    Há 16 horas
    Cuca durante partifa entre Santos e Botafogo, no Nilton Santos. (Foto: Photo Premium/Folhapress)

    Santos

    Cuca revela que Santos ainda não tem plano definido para retorno de Neymar

    Há 16 horas
    Partida entre Botafogo e Santos válida pelo Campeonato Brasileiro 2026.

    Santos

    Veríssimo diz que 'erros individuais defensivos' atrapalharam o Santos contra o Botafogo

    Há 16 horas
    Mais LANCE!
    Botafogo x Santos

    Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão

    Kadir fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Santos

    Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

    Kadir comemorando com a camisa do Botafogo contra o Santos

    Veja os gols da vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão

    Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

    Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'

    Luan Peres será titular na zaga do Santos diante do Botafogo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Confira escalação do Santos para duelo contra o Botafogo na retomada do Brasileirão

    Paulinho McLaren com a camisa do Santos (Foto: Santos FC)

    Botafogo 0 x 3 Santos no Brasileirão 1991; hat-trick de Paulinho McLaren

    Lautaro Díaz chegando para jogo pelo Cruzeiro

    Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz

    Botafogo e Santos se enfrentaram pelo Brasileirão Sub-20

    Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

    Técnico Cuca durante amistoso do Santos no período da Copa do Mundo.

    Santos encerra preparação para duelo contra o Botafogo; veja relacionados

    Onde assistir à Botafogo x Santos pelo Brasileirão

    Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números