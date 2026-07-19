Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo
Defensor foi o pilar da melhor zaga do torneio, que sofreu apenas um gol
A consagração da Espanha campeã na Copa do Mundo de 2026 passou diretamente pela solidez de sua linha defensiva. Após a grande final da Copa, a Fifa elegeu oficialmente o zagueiro Cubarsí, do Barcelona, como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo. O defensor foi o principal pilar do setor que terminou o torneio com o status de melhor zaga da competição.
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O desempenho coletivo da retaguarda espanhola atingiu marcas históricas na América do Norte. Ao longo de toda a campanha rumo ao título mundial, a equipe sofreu apenas 1 gol, neutralizando os principais ataques do planeta com uma consistência que garantiu o equilíbrio necessário para as vitórias na fase eliminatória e na prorrogação da decisão.
O pilar da melhor defesa do torneio
Cubarsí se destacou pela regularidade e desarmes precisos mesmo enfrentando atacantes de nível internacional. A escolha do espanhol para o prêmio de melhor jovem da Copa do Mundo ratifica a aposta na nova geração do país, que uniu a tradicional posse de bola a um sistema defensivo quase intransponível.
Com apenas um gol sofrido em toda a trajetória, o setor comandado pelo jovem atleta deu a segurança necessária para que o elenco confirmasse o favoritismo. Os números coroam uma temporada de afirmação para o jogador no cenário global.
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