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Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo

Defensor foi o pilar da melhor zaga do torneio, que sofreu apenas um gol

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:45
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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O zagueiro espanhol número 22, Pau Cubarsi, recebe o prêmio de Melhor Jogador Jovem durante a cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey
O zagueiro Cubarsí posa com o prêmio de melhor jovem da Copa do Mundo após a conquista do título pela Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)

A consagração da Espanha campeã na Copa do Mundo de 2026 passou diretamente pela solidez de sua linha defensiva. Após a grande final da Copa, a Fifa elegeu oficialmente o zagueiro Cubarsí, do Barcelona, como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo. O defensor foi o principal pilar do setor que terminou o torneio com o status de melhor zaga da competição.

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    O desempenho coletivo da retaguarda espanhola atingiu marcas históricas na América do Norte. Ao longo de toda a campanha rumo ao título mundial, a equipe sofreu apenas 1 gol, neutralizando os principais ataques do planeta com uma consistência que garantiu o equilíbrio necessário para as vitórias na fase eliminatória e na prorrogação da decisão.

    O zagueiro espanhol número 22, Pau Cubarsi, reage durante a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford,
    Cubarsí lidera o sistema defensivo da Espanha campeã, que terminou a competição com a marca histórica de apenas um gol sofrido (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
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    • O pilar da melhor defesa do torneio

    Cubarsí se destacou pela regularidade e desarmes precisos mesmo enfrentando atacantes de nível internacional. A escolha do espanhol para o prêmio de melhor jovem da Copa do Mundo ratifica a aposta na nova geração do país, que uniu a tradicional posse de bola a um sistema defensivo quase intransponível.

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    Com apenas um gol sofrido em toda a trajetória, o setor comandado pelo jovem atleta deu a segurança necessária para que o elenco confirmasse o favoritismo. Os números coroam uma temporada de afirmação para o jogador no cenário global.

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