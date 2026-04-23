Santos inicia preparação para duelo contra o Bahia pelo Brasileirão

O Santos se reapresentou nesta quinta-feira (23), no CT Rei Pelé, após o empate sem gols com o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, disputado na última quarta-feira (22), na Vila Belmiro.

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➡️ Em jogo apático, Santos fica no empate sem gols com Coritiba pela Copa do Brasil

A principal novidade foi a participação do goleiro Gabriel Brazão na atividade. Ele recebeu a notícia da morte do pai na última segunda-feira (20) e foi liberado pelo clube por quatro dias. O camisa 77 foi desfalque no duelo contra o Coxa, e Diógenes foi titular pela primeira vez nesta temporada.

O atacante Rony, que também foi desfalque na última partida por causa de um problema no tornozelo, iniciou a transição física. Gabriel Menino segue em transição após sentir dores no músculo posterior da coxa direita durante treino realizado no dia 31 de março.

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Desfalques:

Para o duelo diante do Bahia, Cuca não terá Gabriel Barbosa, Igor Vinícius e Gustavinho à disposição, já que estão suspensos. Gustavo Henrique deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores musculares na perna direita e será reavaliado nesta sexta-feira (24). Neymar será poupado do confronto contra o Esquadrão de Aço após atuar durante os 90 minutos nas últimas quatro partidas.

Brazão realizou uma atividade no gramado com os reservas e os atletas que não foram relacionados para o duelo pela Copa do Brasil. O Alvinegro Praiano fará uma viagem "casada" para as partidas contra o Bahia, no próximo sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão, e diante do San Lorenzo, na próxima terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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