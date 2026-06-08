Marcelo Teixeira fala sobre SAF no Santos e descarta compra pela família de Neymar

O novo Estatuto do Santos está em processo de votação no Conselho Deliberativo antes de seguir para a Assembleia Geral dos associados do clube.

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Um dos temas que mais geraram debate envolve a possibilidade de transformação do Peixe em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Marcelo Teixeira comentou a aprovação de uma emenda relacionada ao tema.

Segundo o mandatário, a proposta em discussão amplia a participação de um possível investidor de 49% para até 90% em uma futura SAF do clube.

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— O Santos pode virar uma SAF. A minha obrigação como presidente, quando assumi, era ter a competência de dar ao Santos uma condição de clube associativo. É o que o Santos está fazendo. Paralelamente a isso, temos a possibilidade da transformação em SAF. Então, já deixo claro: nunca conversamos com o Alejandro (Santo Domingo) e nunca tivemos qualquer contato - afirmou Teixeira.

O presidente também descartou qualquer possibilidade de envolvimento da família de Neymar em uma eventual SAF do Santos. O camisa 10 retornou ao clube em janeiro do ano passado e, desde então, tem contribuído, ao lado de parceiros, para projetos de reestruturação de espaços como a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé.

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— Nenhuma possibilidade. O pai do Neymar e suas empresas realizam trabalhos com o Santos dentro desse processo de reestruturação, trazendo parceiros e colaborando para que o Neymar jogue no Brasil, continue defendendo o Santos e agora também a Seleção Brasileira - disse.

Apesar de negar a participação da família do jogador, Teixeira revelou que há grupos interessados no projeto.

— Temos um grupo interessado. A emenda referente à SAF já foi aprovada e agora aguardamos que o Conselho Deliberativo agende a reunião com o quadro associativo. Precisamos entender que, caso os associados decidam pela transformação do clube em SAF, trata-se de um processo altamente profissional. Devemos criar as condições para que esse grupo possa administrar esse percentual e para que o clube alcance os resultados compatíveis com um investimento financeiro da magnitude que está sendo proposta - concluiu.

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Marcelo Teixeira na concentração do Santos para duelo válido pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E o Neymar na Copa do Mundo?

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também comentou sobre a recuperação de Neymar da lesão na panturrilha direita e demonstrou confiança de que o camisa 10 estará em condições de disputar a quarta Copa do Mundo da carreira.

— Neymar já não é o atleta de 15 anos atrás, e precisamos deixar isso muito claro. Mas ele tem experiência e capacidade de decisão. Em um segundo, ele muda um jogo, deixa um companheiro na cara do gol ou faz o gol. Precisamos explorar bem o potencial e a qualidade dele para que seja, de fato, importante, como tem sido no Santos. Se tivéssemos um jogo decisivo pelo Santos, ele entraria em campo normalmente e jogaria. A Seleção Brasileira tem uma prioridade, que é a Copa do Mundo. Por isso, acredito que ele estará apto para disputar o torneio - afirmou Marcelo Teixeira.

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