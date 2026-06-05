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Fala de Neymar sobre a Copa do Mundo viraliza: 'Parabéns'

Camisa 10 está fora do último amistoso antes do Mundial

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 05/06/2026
13:21
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Fala de Neymar ás vésperas da Copa do Mundo viraliza. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
imagem cameraFala de Neymar ás vésperas da Copa do Mundo viraliza. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
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As vésperas do último amistoso da Seleção Brasileira, um comentário de Neymar durante um vídeo no canal de seu amigo, Cris Guedes viralizou nesta sexta-feira (5) após internautas apontarem que o camisa 10 estaria focado na Copa do Mundo.

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O vídeo do canal no Youtube de Cris Guedes mostrava como Neymar estava arrumando sua mala para embarcar com a Seleção Brasileira, e, durante o vídeo a sua esposa Bruna Biancardi questionou por que ele estaria levando poucas mudas de roupa.

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— Você vai levar pouca coisa assim (na mala)? E se tiver uma folga? — questionou.

Em tom de brincadeira, Neymar respondeu que estaria focado na Copa e não iria sair para uma possível folga. Veja o vídeo:

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Nas redes sociais, torcedores se dividiram quanto ao vídeo, alguns afirmando que não passava de um vídeo pensado para viralizar, e outros internautas comemoraram afirmando que dessa vez o craque estaria focado e o hexa viria.

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Veja a repercussão:

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Ancelotti explica o porque convocou Neymar

Em entrevista ao ex-meia Paulo Roberto Falcão, ex-craque da Seleção Brasileira que atuou nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, o técnico Carlo Ancelotti revelou em qual momento decidiu que convocaria Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O treinador enfrentou forte apelo popular para levar o craque do Santos antes do anúncio oficial, feito no dia 18 de maio.

Durante a entrevista, Ancelotti explicou que optou por convocar Neymar quando notou que o atacante começou a jogar com mais regularidade e apresentou melhora em sua condição física.

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— [Decidi] No momento que ele começou a jogar com regularidade no Campeonato Brasileiro. O último período, depois da Data Fifa de março, ele jogou com continuidade e em bom nível — afirmou.

Questionado se o treinador teria sentido o clamor popular pela convocação de NeymarAncelotti respondeu que sim, e explicou se a pressão externa influenciou na decisão pela convocação do atacante ou não:

Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

— Sim, sentia [o clamor do povo pela convocação do Neymar]. Por todos os lados, estádios, aeroportos, restaurantes, tudo. Não [convocou Neymar por pressão] certamente não. É normal, assim você pode entender como futebol é importante neste país. Acho que o amor que o povo tem pela seleção é único. Não há nenhum outro país no mundo que tem esse amor pela seleção. Neste aspecto, o Brasil é único — disse Ancelotti.

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