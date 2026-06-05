Santos precisa corrigir erros na janela e contornar aperto financeiro no mercado

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O Santos investiu cerca de R$ 60 milhões em novas contratações para 2026 e chega ao meio da temporada com um cenário de resultados que não é tão ruim, mas longe do ideal. Isso porque, levando em consideração o desempenho individual da maioria das peças contratadas pelo clube neste ano, a equipe foi beneficiada pelo reforços e andou algumas casas em comparação a 2025. Na pausa para a Copa do Mundo, a janela de transferências abre mais uma vez e o Peixe precisará mexer algumas peças para corrigir erros, mas sem um grande aporte diante das dificuldades financeiras do clube.

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Dos seis nomes que chegaram ao Santos neste ano, dois foram por empréstimo. Gabriel Barbosa, do Cruzeiro, e Gabriel Menino, do Atlético-MG, vieram com contratos até o final de 2026. Já Rony, também do Galo, Moisés, do Fortaleza, Christian Oliva, do Nacional-URU, e Lucas Veríssimo, do Benfica, chegaram com contratos fixos. Diante do investimento pesado, o clube precisou equilibrar o caixa e teve pelo menos 18 saídas, sendo quatro delas vendas.

O balanço do reforços tem Gabigol, Christian Oliva e Lucas como tiros certeiros até aqui. Mesmo que o Santos ainda tenha dificuldade de desempenhar em alto nível nas partidas, esses são nomes que têm entregado boas atuações e, no caso do camisa 9, resultado positivo em números ofensivos. Gabriel Barbosa tem 14 gols e sete assistências no ano, disparado o artilheiro da equipe.

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Ainda assim, nomes como Rony, Gabriel Menino e Moisés ainda podem entregar mais tecnicamente ao Santos e tem uma segunda metade de temporada para ajudarem a equipe comandada por Cuca. O mesmo serve para Miguelito, que estava emprestado ao América-MG em 2025 e retornou para o plantel santista neste ano.

Das saídas, o jovem lateral Souza, de 18 anos, foi a maior delas. O jovem jogador foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, por pouco mais de R$ 90 milhões. Além da empolgação do jogador com o projeto de jogar no futebol europeu, o valor da negociação pesou positivamente para o Santos, que segue em busca de equilibrar o seu caixa. Não à toa, acertou a saída em definitivo de mais três nomes: Guilherme, que foi para o Huston Dynamo, dos EUA, Vinícius Zanocelo, para o Ceará, e Nonato, para o Fluminense, que exerceu os direitos de compra do meia.

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No total, 14 atletas foram negociados por empréstimo, entre aqueles que já estavam emprestado e tiveram o contrato estendido, como são os casos de Enzo Monteiro, Hayner, Patrick, Sandry, Nathan e Kevyson, e outros que estavam no elenco santista em 2025 e que não seriam aproveitados para a temporada 2026. Neste recorte se encaixam: Tiquinho Soares, que saiu para o Mirassol, João Fernandes e Andrey Quintino, que foram para o Confiança, JP Chermont, que seguiu na Série A para defender o Coritiba, Hyan, para o Avaí, e Luisão, que saiu para o Goiás. Os paraguaios Alexis Duarte e Gustavo Caballero foram emprestados para fora do Brasil.

Uma possível saída de Brazão impacta no mercado do Santos na janela de meio de ano. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Possível saída de Brazão aumenta necessidade do Santos no mercado

As especulações sobre uma possível saída do goleiro Gabriel Brazão nesse meio de ano aumentam a pressão do Santos em ser certeiro no mercado para achar uma reposição a altura. O arqueiro foi peça fundamental na temporada 2025 para evitar o rebaixamento e, apesar das oscilações em 2026, seguia como nome indiscutível na posição.

Gabriel Brazão é o titular da posição desde o início da campanha na Série B de 2024. Na ocasião, o goleiro assumiu a vaga após uma lesão de João Paulo e não saiu mais da equipe. Há uma discussão se João Paulo, emprestado ao Bahia e que retorna ao time nesta janela, será a peça para suprir a possível saída. Mas a passagem frustrante pelo tricolor baiano deixa dúvidas se ele será o nome escolhido. Além deles, o técnico Cuca ainda conta com Diógenes, Rodrigo Falcão e o jovem João Pedro como opções para o gol.

Brazão passou meses difíceis fora dos gramados após a perda do pai. Em diferentes entrevistas, o camisa 77 admitiu que a situação afetou seu desempenho, já que precisava conciliar a rotina de treinos e jogos com as constantes viagens para acompanhar o familiar internado em São Paulo. Agora, sua saída implica num movimento direto do Santos no mercado para repor, pelo menos, mais um nome que disputaria posição, caso João Paulo e Diógenes, que já foi testado como titular, não assumam a vaga.

No restante das posições, o Santos ainda enfrenta algumas dificuldades para definir o principal companheiro de zaga de Lucas Veríssimo e oscilações das peças das laterais. Entretanto, não há como cravar que o Peixe irá ao mercado da bola em busca de nomes para essas posições. Mas é fato que, apesar de um ataque com Gabigol artilheiro e Neymar como diferencial, é necessário preencher com mais peças que consigam subir o nível técnico médio do time. O mesmo serve para o meio-campo, que muitas vezes perde qualidade quando nomes titulares estão ausentes.

Vale ressaltar que o calendário seguirá apertado para o Peixe no segundo semestre. O time disputa o Campeonato Brasileiro, onde precisa se afastar da zona do rebaixamento, Copa do Brasil, com o Remo pela frente, e na Sul-Americana, com o Universidad Central-EQU. As competições mata-mata retornam logo na reta final da Copa, no fim de julho, e impõem ao Santos agilidade para fazer os ajustes necessários nesta janela de transferências.

Contratações do Santos na temporada

Chegadas

Em definitivo

Rony (Atlético-MG) - R$ 18 milhões

Moisés (Fortaleza) - R$ 12 milhões

Christian Oliva (Nacional-URU) - R$ 7,8 milhões

Lucas Veríssimo (Benfica-POR) - R$ 24 milhões

Empréstimos

Gabriel Barbosa (Cruzeiro)

Gabriel Menino (Atlético-MG)

Retorno de empréstimos

Miguelito (América-MG)

Gasto total (quatro jogadores): R$ 62 milhões

Saídas

Vendas

Guilherme (Huston Dynamo-EUA) - R$ 11 milhões

Souza (Tottenham-ING) - R$ 90,5 milhões

Vinícius Zanocelo (Ceará) - R$ 3,6 milhões

Nonato (Fluminense) - R$ 9 milhões

Total com as vendas: R$ 114,1 milhões

Empréstimos

Andrey Quintino (Confiança) João Fernandes (Confiança) JP Chermont (Coritiba) Hyan (Avaí) Luisao (Goiás) Alexis Duarte (Libertad-PAR) Gustavo Caballero (Portsmouth-ING) Tiquinho Soares (Mirassol) Enzo Monteiro (Cheonju-COR) Hayner (Vila Nova-GO) Patrick (Remo) Sandry (Criciúma) Nathan (Juventude) Kevyson (Ponte Preta)

Rescisão

João Basso (Cuiabá)

Casos especiais

Victor Hugo (Atlético-MG) - Santos faturou R$ 13,1 milhões de taxa de vitrine, já que o jogadpr pertencia ao Flamengo

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