Após quatro temporadas, Santos terá calendário com três competições simultâneas

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Santos retomará a temporada com três competições em disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A última vez que o Peixe chegou ao mês de agosto vivo nas três frentes foi em 2021.

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Naquela temporada, além da disputa do Brasileirão, o Santos entrou em campo no dia 19 de agosto pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Libertad, no Paraguai, e acabou eliminado após derrota por 1 a 0. Pela Copa do Brasil, a equipe permaneceu na competição até setembro, quando foi superada pelo Athletico-PR, também nas quartas de final.

Em 2026, o cenário é diferente. O Peixe voltará a campo na semana do dia 22 de julho para enfrentar o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o adversário será a Universidad Central, da Venezuela, em confronto válido pelos playoffs. Já pela Copa do Brasil, após definição em sorteio, o desafio será diante do Remo, em duelo pelas oitavas de final programado para agosto.

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A pausa do Santos para a Copa do Mundo:

Antes da paralisação do calendário, o Peixe encerrou sua sequência de jogos com uma importante vitória. No último sábado (30), a equipe bateu o Vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro, resultado que permitiu ao time abrir distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos, o Alvinegro ocupa a 15ª colocação na tabela.

Durante o período de interrupção das competições em razão do Mundial, o clube também confirmou uma excursão internacional a Portugal, entre os dias 7 e 17 de julho. A ação integra o projeto "Joga Brasil" e prevê a realização de três amistosos no país europeu, incluindo um duelo já confirmado contra o Vitória SC, no dia 12 de julho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

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A sequência da temporada representa uma oportunidade para o Santos consolidar a recuperação iniciada antes da pausa. Com o calendário cheio, a equipe terá a chance de buscar objetivos importantes em diferentes frentes e transformar a retomada após o Mundial em um ponto de virada para o restante do ano.

Cuca comandou o Santos em 19 partidas nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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