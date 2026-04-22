Em jogo apático, Santos fica no empate sem gols com Coritiba pela Copa do Brasil
Peixe encerrou sequência de quatro jogos seguidos em casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos encerrou a sequência de quatro partidas consecutivas em casa com apenas uma vitória. Na noite desta quarta-feira (22), o time empatou por 0 a 0 com o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Estêvão negocia com Chelsea volta ao Brasil para tratar a lesão
Futebol Internacional
Goiás marca no último minuto e empata com o Cruzeiro na despedida do Serra Dourada
Futebol Nacional
Barcelona vence com gol de Yamal, que se lesiona e preocupa para a Copa do Mundo
Futebol Internacional
O Santos contou com Diógenes no gol na vaga de Gabriel Brazão, liberado pelo clube após o falecimento do pai. O técnico Cuca também não teve à disposição Rony (tornozelo), Vini Lira (lesão no joelho esquerdo) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita). Além deles, Tomás Rincón e Lautaro Díaz ficaram fora por opção técnica.
Diante das ausências, Cuca apostou em Neymar no meio-campo, ao lado de Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, e escalou um ataque formado por Barreal e Gabriel Barbosa.
Como foi o jogo?
A partida começou movimentada. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Barbosa chegou a abrir o placar ao receber passe de Willian Arão, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol santista. O Coritiba respondeu com Rafael Marques, que tentou por cobertura, mas mandou para fora. Na sequência, Lucas Ronier foi lançado pela direita e finalizou, obrigando Diógenes a se esticar para fazer boa defesa. Josué também arriscou, mas a bola passou por cima do gol.
O Santos teve dificuldades para administrar o mando de campo e encontrou em Neymar a principal alternativa ofensiva, com tentativas individuais e triangulações com Barreal e Bontempo. O camisa 10 arriscou de fora da área e ainda participou da jogada que terminou em finalização perigosa de Igor Vinícius no fim do primeiro tempo. Antes disso, Cuca precisou fazer a primeira substituição ainda aos 26 minutos, após Gustavinho sentir a coxa. Christian Oliva entrou na partida.
Aos 45 minutos, Josué quase abriu o placar em cobrança de escanteio fechado, mas Diógenes fez grande defesa. Na sequência do lance, o próprio meia voltou a levantar a bola na área e o goleiro santista apareceu novamente seguro para ficar com a bola. Já aos 48, Neymar finalizou pela primeira vez na partida após receber passe de Gabriel Barbosa, de fora da área, e o goleiro Pedro Rangel defendeu em dois tempos.
No segundo tempo, o Coritiba voltou mais perigoso e teve duas chances claras aos 14 minutos. Breno Lopes acertou a trave e, no rebote, Christian Oliva salvou o Santos ao afastar praticamente em cima da linha. Pouco depois, Pedro Rocha recebeu de Vini Paulista e tocou na saída de Diógenes, mas a defesa santista conseguiu cortar pela linha de fundo. O Peixe respondeu com Gabriel Barbosa acionando Neymar, que tentou finalização rasteira, mas mandou para fora.
Na reta final, o Alvinegro Praiano ainda assustou com Miguelito, que arriscou de fora da área após receber de Igor Vinícius, levando perigo ao gol adversário. Neymar também esteve perto de marcar um golaço em cobrança de falta, mas a bola explodiu na trave e arrancou suspiros da torcida na Vila Belmiro.
No apito final, repetiu-se um cenário que tem se tornado cada vez mais comum na Vila Belmiro: protestos da torcida contra o desempenho da equipe e a gestão do presidente Marcelo Teixeira. Sem conseguir transformar o estádio em um verdadeiro Alçapão e ainda devendo em competitividade dentro de campo, o Santos deixa a decisão aberta e carrega para Curitiba não apenas a disputa pela classificação, mas também o peso da desconfiança de sua torcida para o confronto de volta, marcado para o dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS 0 X 0 CORITIBA - jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil
📲 Quarta-feira, dia 22 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
🟨 Cartão amarelo: Tiago Cóser, Wallisson e Vini Paulista (Coritiba); Neymar e Luan Peres (Santos)
🟥Cartão vermelho: -
🥅Gols: -
👭Público: 7.182
💰Renda: R$ 380.322,56
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Christian Oliva), Neymar e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Barreal (Moisés) e Gabigol (Thaciano).
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Renato Marques (Pedro Rocha).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias