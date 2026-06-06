Santos se posiciona sobre falta de documentação no CT Rei Pelé

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A Federação Paulista de Futebol divulgou, na última quinta-feira (4), uma portaria que proíbe a realização de partidas no CT Rei Pelé, do Santos. O complexo é utilizado pelo clube para os treinamentos das equipes masculina e feminina, tanto das categorias de base quanto do profissional, além de sediar competições de base como o Brasileirão Sub-17 e Sub-20.

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O veto ao CT Rei Pelé ocorreu em razão da falta de documentação considerada regular e vigente pela FPF. A justificativa foi formalizada em documento assinado por Mauro Silva e Thiago Girardi, responsáveis pelos setores de vice-presidência e de Segurança, Infraestrutura e VAR da entidade.

Em razão da medida, partidas que estavam programadas para este fim de semana foram canceladas. Em nota oficial, o Peixe informou que aguarda apenas a vistoria do Corpo de Bombeiros para regularizar a situação e liberar novamente a utilização do local para jogos.

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CONFIRA A NOTA OFICIAL:

O Santos FC esclarece que o CT Rei Pelé recebeu novas estruturas e, como qualquer obra, aguarda vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros. Nesse período, os jogos da categoria de base foram transferidos para a Vila Belmiro e o campo do AC Jabaquara.

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Treino do Sub-20 do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Proposta de um novo CT para a base do Santos:

Nesta semana, em entrevista à CNN Brasil, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que o clube possui um acordo encaminhado para a construção de um novo Centro de Treinamento destinado às categorias de base. O empreendimento seria erguido em São Vicente, na Baixada Santista, e já conta com investidores interessados.

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— Temos um acordo prévio com uma parceira do Santos que possui uma área em São Vicente. Também já alinhamos a questão junto à Prefeitura de São Vicente e contamos com investidores preparados para o projeto- afirmou Teixeira.

No entanto, o tema já havia sido tratado anteriormente. Em 2025, Neymar Pai e o Grupo Peralta anunciaram uma parceria para a construção de um centro de treinamento e de um estádio em Praia Grande, projeto que tinha como meta ficar pronto antes da Copa do Mundo.

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