O que esperar do Santos no retorno das competições após a Copa do Mundo?

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Santos entrará em um dos períodos mais decisivos dos últimos anos. Diferentemente das temporadas recentes, quando frequentemente encerrava o primeiro semestre eliminado das competições de mata-mata, o Peixe retomará as atividades vivo em três frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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A disputa simultânea dos torneios representa uma oportunidade para o clube recuperar protagonismo, mas também impõe desafios importantes. O principal deles está relacionado ao elenco. Em meio às dificuldades financeiras, a diretoria não projeta grandes investimentos no mercado e ainda pode perder peças importantes, como o goleiro Gabriel Brazão, alvo de interesse do exterior.

Com um grupo considerado enxuto, o Alvinegro Praiano precisará encontrar soluções para suportar uma sequência de jogos decisivos em diferentes competições. O próprio técnico Cuca já admitiu que o atual plantel tem limitações para sustentar um alto nível de competitividade em tantas frentes ao mesmo tempo.

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Outro ponto de atenção é o calendário. Os playoffs da Copa Sul-Americana estão previstos para julho, período em que o Santos também terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A sobreposição de datas pode obrigar a comissão técnica a administrar desgaste físico, logística e prioridades, especialmente em caso de avanço nos torneios eliminatórios.

Nesse contexto, a intertemporada em Portugal ganha importância estratégica. Além da preparação física, o período servirá para ajustes táticos, recuperação de atletas e observação de alternativas dentro do elenco. O desempenho da equipe após essa fase de treinamentos pode oferecer indicativos importantes sobre a capacidade do Santos de enfrentar a maratona de jogos do segundo semestre.

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E o Neymar?

Naturalmente, grande parte das atenções estará voltada para Neymar. Após disputar a quarta Copa do Mundo da carreira com a Seleção Brasileira, a expectativa é entender em quais condições o camisa 10 retornará ao clube, com o qual possui contrato até o fim do ano. Sua condição física, sequência de partidas e capacidade de liderar a equipe em momentos decisivos podem ter impacto direto no desempenho santista. A influência exercida pelo meia-atacante na reta final da última temporada reforça a importância de sua presença para as ambições do clube.

Além das questões esportivas, os bastidores da Vila Belmiro também prometem ser movimentados. Caso o novo estatuto seja aprovado pelos associados, a eleição presidencial será realizada em outubro deste ano, antecipando um debate político que poderá acompanhar o clube durante boa parte do segundo semestre. Dependendo do cenário esportivo até lá, o processo eleitoral tende a ganhar ainda mais relevância nas discussões sobre os rumos da instituição.

Entre a expectativa pelo retorno de Neymar, a necessidade de administrar um elenco curto, a disputa simultânea de três competições e um possível período eleitoral, o Santos terá pela frente meses decisivos. O sucesso da temporada dependerá da capacidade do clube de equilibrar desafios dentro e fora de campo em um momento que pode influenciar diretamente seu futuro esportivo e institucional.

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Gabriel Brazão em partida do Santos na VIla Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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