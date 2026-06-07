Marcelo Teixeira faz balanço de Neymar no Santos e projeta participação na Copa do Mundo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância de o clube voltar a ter um representante em uma Copa do Mundo após 16 anos. O dirigente comentou a convocação de Neymar para defender a Seleção Brasileira no Mundial deste ano.

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O camisa 10 do Peixe está na reta final da recuperação de uma lesão na panturrilha direita e se prepara para a estreia do Brasil diante do Marrocos, no próximo sábado (13), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Em entrevista à CNN, Teixeira relembrou a tradição santista na Seleção Brasileira e também abordou o momento financeiro vivido pelo clube.

— Depois de 56 anos, temos novamente um camisa 10 do Santos em uma Copa do Mundo. Tivemos Pelé em quatro edições consecutivas e agora temos Neymar. Após 16 anos, voltamos a ter um jogador do Santos vestindo a camisa da Seleção em um Mundial. São momentos importantes para o clube, mas ainda enfrentamos desafios financeiros.

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Equacionamos parte da dívida e estamos buscando equilibrar receitas e despesas. Em 2024, reduzimos a folha salarial de R$ 25 milhões para R$ 7 milhões. Outras medidas foram adotadas com muito rigor no início da gestão. Mesmo disputando apenas duas competições, quando o orçamento previa quatro, conseguimos aumentar a arrecadação. Tivemos uma receita de R$ 350 milhões, superior à registrada em 2023. Já no ano passado, alcançamos R$ 780 milhões em receitas. Estamos no caminho certo para despertar um leão adormecido e os sinais de recuperação já começam a aparecer — afirmou o presidente santista.

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Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, durante partida do clube na Neo Química Arena, em São Paulo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E o Neymar no Santos?

Além de destacar a presença de Neymar na Copa do Mundo, Marcelo Teixeira também avaliou o impacto do retorno do camisa 10 ao Santos. Segundo o presidente, a contratação do atacante representou um marco importante no processo de reconstrução do clube, tanto dentro quanto fora de campo.

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— Sucesso total. Temos que avaliar como ele estava anteriormente: com problemas físicos e sem sequência de jogos. Era o projeto da gestão abrir as portas do clube. Aposentamos na Série B para que a camisa 10 pudesse ser tirada do armário por um ídolo. Existe o lado emocional do santista machucado pelo rebaixamento. A vinda dele contribuiu para dar autoestima ao torcedor, respeito e projeção. Se nós tivemos a felicidade de estar na elite logo no primeiro ano, ao mesmo tempo mostramos ao mundo esse momento de transição e profissionalização. Tivemos índices fantásticos em todos os sentidos: redes sociais, receitas de jogos e sucesso das partidas na capital paulista, com um apelo maior por conta da presença dele. Representa muito dentro de campo, com a sequência de jogos do ano passado contribuindo para os objetivos, e fora dele, com a nossa imagem, em um trabalho feito ao lado de parceiros e com a possibilidade de ampliar ainda mais a marca Neymar - disse o santista.

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O dirigente também comentou a convocação do atacante para a Seleção Brasileira e elogiou a postura do técnico Carlo Ancelotti ao apostar na experiência do jogador para a disputa do Mundial.

— A CBF escolheu ter um treinador estrangeiro para esta Copa. Ele tem um olhar sem contaminação. É um critério utilizado pelo profissional. Muito se exigia a convocação, se sabia do potencial dele e que queria testar esses jogadores. Isso demonstra uma convicção do profissional. Ele vem de fora e pode pegar a mala e ir embora. Isso demonstra um comprometimento do treinador, que não pensa em questões sociais, mas quer contar com o jogador. Ele entende que o Neymar pode ser útil. Não é o atleta de 15 anos atrás, mas tem experiência, decide o jogo, coloca o atacante na cara do gol ou ele mesmo faz. Precisa explorar o potencial e a qualidade para que ele seja importante no Santos e na Seleção - explicou.

Questionado sobre as condições físicas de Neymar, Marcelo Teixeira demonstrou confiança na recuperação do atleta e afirmou que o atacante estará apto para defender o Brasil na Copa do Mundo.

— Um exemplo que dou, mesmo não sendo médico. Se nós tivéssemos que contar com ele em um jogo decisivo, entraria em campo normalmente e jogaria. Na Seleção, idem. Ele estará apto a disputar a Copa do Mundo. É uma contusão que incomoda, mas, se precisar, ele vai. Como tivemos aqui. Ele foi poupado estrategicamente, mas em outros jogos não estava 100% e atuou. É uma decisão adotada pela CBF e pelo departamento médico. Eu não preciso testá-lo em amistoso, como pensa o treinador. Tudo isso são critérios para chegar bem à Copa e ele vai corresponder às expectativas - afirmou.

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Por fim, o presidente santista voltou a abordar o momento vivido pelo clube e ressaltou que a diretoria segue trabalhando para fortalecer o elenco em meio ao processo de reconstrução da equipe.

— Sabíamos das dificuldades por ter saído da primeira divisão em 2024. Ainda estamos em processo de reestruturação e alcançamos o objetivo do semestre com a classificação na Copa do Brasil e para o playoff da Sul-Americana. O Santos possui um elenco, mas não está preparado para todas essas competições; é uma realidade, ainda mais com esse calendário de muitos jogos - concluiu.

Mesmo em meio aos desafios esportivos e financeiros, a diretoria vê em Neymar um dos símbolos da retomada do clube. Dentro de campo, o atacante se prepara para mais uma Copa do Mundo. Fora dele, segue sendo uma das principais referências do projeto de reconstrução santista.

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