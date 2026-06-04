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Brasil e Uruguai passam por dramas similares: as duas seleções viram seus camisas 10 lesionarem a panturrilha pouco tempo antes da Copa do Mundo. O diagnóstico de Neymar saiu no dia 28 de maio e, desde então, o craque trata a lesão, cujo prazo estimado de recuperação é de duas a três semanas. Arrascaeta, por sua vez, se contundiu em treino na última terça-feira (2). As duas comissões técnicas optaram por manter os astros em seus elencos, mas podem mudar de ideia até o dia 10.

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Apesar de ambas as lesões terem sido musculares, de grau 2 e na panturrilha direita, não é possível equiparar os casos, conforme o ortopedista José Luiz Runco detalhou ao Lance!. O ex-médico da Seleção Brasileira e do Flamengo explicou que essa classificação é utilizada quando de 5% a 50% das fibras da região são lesionadas. Como esses detalhes não são divulgados pelas seleções, não há informação suficiente para precisar qual jogador teve contusão mais grave.

De qualquer modo, o tempo médio de recuperação é de 15 a 21 dias, variável que tem relação com a capacidade de cicatrização do organismo de cada atleta. O plano padrão segue a ordem: fisioterapia, atividades de ativação cardiovascular, fortalecimento e alongamento, trabalho físico, trabalho técnico, retorno aos treinos com o restante do grupo e, enfim, volta aos gramados.

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Neymar desembarca com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Corrida de Neymar e Arrascaeta contra o tempo

Por mais que a lesão de Neymar não tenha sido identificada pelo Santos logo após o ocorrido, o craque não atuou depois de sentir a coxa, na derrota para o Coritiba, em 17 de maio. Dessa forma, não agravou a situação, apenas postergou o início do tratamento. Como Arrascaeta se lesionou dias depois, terá um processo de recuperação mais apertado. Ainda assim, caso os dois se ausentem por três semanas, ambos retornarão apenas na 3ª rodada da fase de grupos. A diferença é que o brasileiro já estaria apto dias antes da partida.

Calendário de Neymar:

17/05: lesão na panturrilha contra o Coritiba

28/05: diagnóstico da lesão na panturrilha e início do tratamento

31/05: ausente em amistoso contra o Panamá

06/06: ausência certa em amistoso contra o Egito

12/06: completa duas semanas de tratamento (tempo mínimo de recuperação)

13/06: ausência provável na estreia contra Marrocos

19/06: completa três semanas de tratamento (tempo esperado de recuperação)

19/06: ausência provável na segunda rodada contra o Haiti

24/06: dúvida para terceira rodada contra a Escócia

28/06: início do mata-mata da Copa do Mundo

Calendário de Arrascaeta:

02/06: lesão na panturrilha em treino

03/06: diagnóstico da lesão na panturrilha e início do tratamento

15/06: ausência certa na estreia contra a Arábia Saudita

17/06: completa duas semanas de tratamento (tempo mínimo de recuperação)

21/06: ausência provável na segunda rodada contra Cabo Verde

24/06: completa três semanas de tratamento (tempo esperado de recuperação)

26/06: dúvida para terceira rodada contra a Espanha

28/06: início do mata-mata da Copa do Mundo

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Histórico dos jogadores

Neymar tem um histórico com lesões mais graves que Arrascaeta, apesar de o uruguaio ter sofrido com muitos problemas musculares nos últimos anos. A exceção para o uruguaio foi 2025, ano em que teve desenvolvimento físico impressionante e disputou 64 jogos pelo Flamengo. Depois da pré-temporada deste ano, o astro rubro-negro vinha recuperando aos poucos o ritmo e vivia seu melhor momento quando fraturou a clavícula, lesão que não tem relação com a nova contusão.

Arrascaeta em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

O camisa 10 brasileiro viveu um ciclo pós-Mundial de 2022 muito complicado, com uma lesão séria no joelho e outras múltiplas contusões durante sua passagem pelo Al-Hilal. Desde o seu retorno ao Santos, ainda que tenha convivido com problemas físicos, já mostrou evolução significativa no número de partidas disputadas. Em 2026, vinha dosando o tempo em campo de olho na Copa.

Neymar disputou 15 jogos pelo Santos ao longo desta temporada, enquanto Arrascaeta representou o Flamengo em 20 oportunidades. O brasileiro é dois anos mais velho que o uruguaio. No atual ciclo de Copa do Mundo, Neymar ficou 817 dias afastado por lesões. Já Arrascaeta passou 239 longe dos gramados.

Histórico de lesões de Neymar neste ciclo:

Lesão Data Tempo ausente Lesão muscular (panturrilha) 18/05/2026 ? Controle de carga 24/04/2026 10 dias Lesão no joelho 15/12/2025 62 dias Lesão meniscal 21/11/2025 7 dias Lesão na coxa 19/09/2025 43 dias Lesão na coxa 17/04/2025 35 dias Lesão na coxa 04/03/2025 40 dias Lesão na coxa 05/11/2024 91 dias Ruptura dos ligamentos cruzados 19/10/2023 367 dias Lesão muscular (coxa) 04/08/2023 31 dias Entorse no tornozelo. 20/02/2023 131 dias

Histórico de lesões de Arrascaeta neste ciclo:

Lesão Data Tempo ausente Lesão muscular (panturrilha) 02/06/2026 ? Fratura da clavícula 01/05/2026 32 dias Lesão na coxa 23/03/2025 14 dias Lesão no joelho 11/11/2024 75 dias Lesão nos adutores 19/08/2024 25 dias Lesão na coxa 29/04/2024 12 dias Lesão na coxa 27/08/2023 27 dias Lesão muscular (coxa) 20/05/2023 9 dias Lesão muscular (coxa) 20/03/2023 45 dias

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O dilema: cortar ou não jogadores lesionados?

Brasil e Uruguai escolheram manter Neymar e Arrascaeta em seus elencos pela capacidade técnica desequilibrante de ambos, que podem retornar nas fases decisivas da Copa do Mundo. Além disso, o aumento do número de convocados de 23 para 26 jogadores facilitou a manutenção de atletas com recuperação prevista para o decorrer do torneio. Em grupos mais enxutos, o peso da ausência de um integrante era bem maior.

Caso as duas seleções decidam mudar de ideia e cortar os seus astros lesionados, precisarão fazê-lo até 24 horas antes do início da competição, no dia 10 de junho, e o novo selecionado deve estar na pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa. A vantagem de tomar uma decisão anteriormente seria facilitar a integração do jogador escolhido ao grupo nos próximos dias.

José Luiz Runco, que chefiou o departamento médico da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo (2002 a 2014), explica os fatores considerados para uma decisão tão difícil:

— Em primeiro lugar está a saúde do atleta, considerando a sua vida futura como jogador e ser humano. Depois, avalia-se a parte física e técnica, quanto tempo ficará afastado e a sua importância para o grupo de trabalho. Não só em campo, mas também como presença no grupo. Se cortado, é importante fazê-lo sentir-se confortável e útil.