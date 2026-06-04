Arrascaeta e Neymar têm lesões similares e correm contra o tempo para jogar a Copa do Mundo
Ambos lesionaram a panturrilha, mas serão mantidos no elenco
- Matéria
- Mais Notícias
Brasil e Uruguai passam por dramas similares: as duas seleções viram seus camisas 10 lesionarem a panturrilha pouco tempo antes da Copa do Mundo. O diagnóstico de Neymar saiu no dia 28 de maio e, desde então, o craque trata a lesão, cujo prazo estimado de recuperação é de duas a três semanas. Arrascaeta, por sua vez, se contundiu em treino na última terça-feira (2). As duas comissões técnicas optaram por manter os astros em seus elencos, mas podem mudar de ideia até o dia 10.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Apesar de ambas as lesões terem sido musculares, de grau 2 e na panturrilha direita, não é possível equiparar os casos, conforme o ortopedista José Luiz Runco detalhou ao Lance!. O ex-médico da Seleção Brasileira e do Flamengo explicou que essa classificação é utilizada quando de 5% a 50% das fibras da região são lesionadas. Como esses detalhes não são divulgados pelas seleções, não há informação suficiente para precisar qual jogador teve contusão mais grave.
De qualquer modo, o tempo médio de recuperação é de 15 a 21 dias, variável que tem relação com a capacidade de cicatrização do organismo de cada atleta. O plano padrão segue a ordem: fisioterapia, atividades de ativação cardiovascular, fortalecimento e alongamento, trabalho físico, trabalho técnico, retorno aos treinos com o restante do grupo e, enfim, volta aos gramados.
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa
Corrida de Neymar e Arrascaeta contra o tempo
Por mais que a lesão de Neymar não tenha sido identificada pelo Santos logo após o ocorrido, o craque não atuou depois de sentir a coxa, na derrota para o Coritiba, em 17 de maio. Dessa forma, não agravou a situação, apenas postergou o início do tratamento. Como Arrascaeta se lesionou dias depois, terá um processo de recuperação mais apertado. Ainda assim, caso os dois se ausentem por três semanas, ambos retornarão apenas na 3ª rodada da fase de grupos. A diferença é que o brasileiro já estaria apto dias antes da partida.
Calendário de Neymar:
- 17/05: lesão na panturrilha contra o Coritiba
- 28/05: diagnóstico da lesão na panturrilha e início do tratamento
- 31/05: ausente em amistoso contra o Panamá
- 06/06: ausência certa em amistoso contra o Egito
- 12/06: completa duas semanas de tratamento (tempo mínimo de recuperação)
- 13/06: ausência provável na estreia contra Marrocos
- 19/06: completa três semanas de tratamento (tempo esperado de recuperação)
- 19/06: ausência provável na segunda rodada contra o Haiti
- 24/06: dúvida para terceira rodada contra a Escócia
- 28/06: início do mata-mata da Copa do Mundo
Calendário de Arrascaeta:
- 02/06: lesão na panturrilha em treino
- 03/06: diagnóstico da lesão na panturrilha e início do tratamento
- 15/06: ausência certa na estreia contra a Arábia Saudita
- 17/06: completa duas semanas de tratamento (tempo mínimo de recuperação)
- 21/06: ausência provável na segunda rodada contra Cabo Verde
- 24/06: completa três semanas de tratamento (tempo esperado de recuperação)
- 26/06: dúvida para terceira rodada contra a Espanha
- 28/06: início do mata-mata da Copa do Mundo
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Histórico dos jogadores
Neymar tem um histórico com lesões mais graves que Arrascaeta, apesar de o uruguaio ter sofrido com muitos problemas musculares nos últimos anos. A exceção para o uruguaio foi 2025, ano em que teve desenvolvimento físico impressionante e disputou 64 jogos pelo Flamengo. Depois da pré-temporada deste ano, o astro rubro-negro vinha recuperando aos poucos o ritmo e vivia seu melhor momento quando fraturou a clavícula, lesão que não tem relação com a nova contusão.
O camisa 10 brasileiro viveu um ciclo pós-Mundial de 2022 muito complicado, com uma lesão séria no joelho e outras múltiplas contusões durante sua passagem pelo Al-Hilal. Desde o seu retorno ao Santos, ainda que tenha convivido com problemas físicos, já mostrou evolução significativa no número de partidas disputadas. Em 2026, vinha dosando o tempo em campo de olho na Copa.
Neymar disputou 15 jogos pelo Santos ao longo desta temporada, enquanto Arrascaeta representou o Flamengo em 20 oportunidades. O brasileiro é dois anos mais velho que o uruguaio. No atual ciclo de Copa do Mundo, Neymar ficou 817 dias afastado por lesões. Já Arrascaeta passou 239 longe dos gramados.
Histórico de lesões de Neymar neste ciclo:
|Lesão
|Data
|Tempo ausente
Lesão muscular (panturrilha)
18/05/2026
?
Controle de carga
24/04/2026
10 dias
Lesão no joelho
15/12/2025
62 dias
Lesão meniscal
21/11/2025
7 dias
Lesão na coxa
19/09/2025
43 dias
Lesão na coxa
17/04/2025
35 dias
Lesão na coxa
04/03/2025
40 dias
Lesão na coxa
05/11/2024
91 dias
Ruptura dos ligamentos cruzados
19/10/2023
367 dias
Lesão muscular (coxa)
04/08/2023
31 dias
Entorse no tornozelo.
20/02/2023
131 dias
Histórico de lesões de Arrascaeta neste ciclo:
|Lesão
|Data
|Tempo ausente
Lesão muscular (panturrilha)
02/06/2026
?
Fratura da clavícula
01/05/2026
32 dias
Lesão na coxa
23/03/2025
14 dias
Lesão no joelho
11/11/2024
75 dias
Lesão nos adutores
19/08/2024
25 dias
Lesão na coxa
29/04/2024
12 dias
Lesão na coxa
27/08/2023
27 dias
Lesão muscular (coxa)
20/05/2023
9 dias
Lesão muscular (coxa)
20/03/2023
45 dias
➡️ Quiz Lance!: acerte 10 perguntas sobre a carreira de Neymar
O dilema: cortar ou não jogadores lesionados?
Brasil e Uruguai escolheram manter Neymar e Arrascaeta em seus elencos pela capacidade técnica desequilibrante de ambos, que podem retornar nas fases decisivas da Copa do Mundo. Além disso, o aumento do número de convocados de 23 para 26 jogadores facilitou a manutenção de atletas com recuperação prevista para o decorrer do torneio. Em grupos mais enxutos, o peso da ausência de um integrante era bem maior.
Caso as duas seleções decidam mudar de ideia e cortar os seus astros lesionados, precisarão fazê-lo até 24 horas antes do início da competição, no dia 10 de junho, e o novo selecionado deve estar na pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa. A vantagem de tomar uma decisão anteriormente seria facilitar a integração do jogador escolhido ao grupo nos próximos dias.
José Luiz Runco, que chefiou o departamento médico da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo (2002 a 2014), explica os fatores considerados para uma decisão tão difícil:
— Em primeiro lugar está a saúde do atleta, considerando a sua vida futura como jogador e ser humano. Depois, avalia-se a parte física e técnica, quanto tempo ficará afastado e a sua importância para o grupo de trabalho. Não só em campo, mas também como presença no grupo. Se cortado, é importante fazê-lo sentir-se confortável e útil.
- Matéria
- Mais Notícias