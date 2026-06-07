Santos altera programação da intertemporada por causa do Campeonato Brasileiro

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Com a possível antecipação da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos já se adiantou e refez o planejamento da pré-temporada em Portugal.

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O clube chegará a Lisboa no dia 5 de julho e permanecerá no país até o dia 12. Anteriormente, a programação previa estadia até o dia 17.

Com a mudança, o Santos fará dois amistosos em Portugal, e não mais três, como estava previsto inicialmente.

O primeiro compromisso deverá acontecer no dia 8 de julho, mas ainda não tem adversário definido.

Já o segundo está mantido para o dia 12, diante do Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.

A delegação santista ficará hospedada na cidade de Guimarães, localizada a cerca de 30 minutos do Porto, o que facilitará a logística de retorno por conta da proximidade com o aeroporto.

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Elenco do Santos comemora gol na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O elenco do Peixe está de férias desde o dia 31 de maio, após a vitória sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

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A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho, e a ideia é que o Santos volte a campo um dia antes, diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida deixaria de ser disputada no meio da semana em razão dos playoffs da Copa Sul-Americana, nos quais o Peixe enfrentará o Universidad Central, da Venezuela.

Agenda do Santos:

18 de julho (?) - Botafogo x Santos - Campeonato Brasileiro (a definir)

21 de julho - Universidad Central x Santos - playoff Sul-Americana - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV

28 de julho - Santos x Universidad Central - playoff Sul-Americana - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

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