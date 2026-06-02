Gabigol publica foto com Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo

O atacante Gabigol, do Santos, publicou nesta terça-feira (2) foto de um encontro com Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo. Ambos passam férias no Rio de Janeiro.

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Em publicação nas redes sociais, o atacante compartilhou imagem em que aparece ao lado do treinador com a legenda "Mister ❤️🖤". Os corações vermelho e preto fazem alusão ao clube rubro-negro, no qual trabalharam juntos.

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020, com Gabigol sendo um dos protagonistas daquele time. Juntos, técnico e jogador conquistaram os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

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Jesus está no Brasil durante o período de férias após deixar o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último sábado (30), ele esteve no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Gabriel, assim como o restante do elenco do Santos, recebeu período de férias durante a pausa das competições para a Copa do Mundo. A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 22 de junho, no CT Rei Pelé.

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Gabigol e Jorge Jesus, ídolos do Flamengo (Foto: Reprodução)

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