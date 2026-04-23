Cuca promove volante da base Samuel Pierre ao elenco profissional do Santos

O técnico do Santos, Cuca, afirmou que irá promover o volante Samuel Pierre ao elenco profissional do Peixe. A informação foi revelada em entrevista coletiva na noite da última quarta-feira (22), após o empate sem gols com o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

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— Hoje nós tínhamos muitos jogadores formados aqui em um elenco de 23 atletas. Não estão aqui por acaso. Ontem fui ver o jogo da base, gostei muito do volante e já vou promovê-lo. É um jogador que daqui a pouquinho vai jogar. Nem ele sabe que vai subir. Hoje tivemos o Mateus Xavier, também da base. Não estamos colocando só por isso, mas porque tem condições. O maior reforço sempre foram os meninos da base aqui. Temos que ter um pouco de paciência, porque às vezes demora um pouco mais para maturarem. Quando contratamos jogadores mais jovens, ainda temos tempo para fazer uma venda. O que não acontece com atletas mais velhos - completou.

O Santos Sub-20 entrou em campo na última quarta-feira (23) e venceu o Cuiabá por 3 a 1, no CT Rei Pelé, pelo Brasileirão da categoria.

Samuel Pierri será promovido ao elenco profissional do Santos aos 18 anos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Meninos da Vila:

Samuel Pierre ainda não tem experiência no elenco profissional e passará por um período de adaptação. Com as finanças comprometidas, em diversas ocasiões o técnico Cuca e o diretor executivo Alexandre Mattos afirmaram que a base seguirá sendo avaliada e frequentemente utilizada no elenco principal.

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Recentemente, o técnico Vinicius Marques retornou ao cargo de auxiliar da equipe profissional. Ele chegou ao clube no meio do ano passado ao lado de Cléber Xavier e, após a demissão do treinador, ganhou uma oportunidade no comando do time sub-20. Na função, foi campeão paulista da categoria e chegou às oitavas de final da Copinha deste ano.

No início da temporada, Juan Pablo Vojvoda promoveu Vini Lira ao elenco profissional. O lateral-esquerdo recebeu diversas oportunidades na equipe, mas, no mês passado, sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

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Vojvoda também contribuiu para a integração de jovens como Mateus Xavier, Gustavinho, Robinho Júnior, Pepê e Pedro Assis ao elenco principal.

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