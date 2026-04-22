Cuca confirma ausência de Neymar no duelo entre Santos e Bahia

O técnico do Santos, Cuca, confirmou a ausência de Neymar no próximo jogo da equipe, diante do Bahia, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O camisa 10 do Peixe completou quatro partidas seguidas atuando por 90 minutos e, por isso, será poupado para o duelo da próxima terça-feira (28), diante do San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana.

— O Neymar tem feito uma média muito boa, tanto em quilometragem quanto em arranques curtos. Ele tem mil e poucos metros por jogo. Hoje, acho que foi um pouco abaixo, e pode ser pelo quarto jogo seguido...quarta e domingo...ninguém aguenta, pela carga emocional e pelo momento na tabela. Tudo isso pesa. Tivemos que avaliar, e é um jogo diferenciado. Não dá tempo de descanso até lá. Ele não vai jogar no sábado para estar em uma condição melhor na terça-feira - disse Cuca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar no duelo do Santos diante do Coritiba (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Quatro jogos em casa:

O Santos teve uma sequência de quatro partidas em casa por três competições diferentes e conquistou apenas uma vitória. Cuca avaliou os jogos e também projetou a próxima sequência, que será de quatro partidas fora de casa: Bahia (Brasileirão), San Lorenzo (Sul-Americana), Palmeiras (Brasileirão) e Recoleta (Sul-Americana).

— Jogamos quatro partidas em casa com resultados ruins, mas os jogos não foram ruins. Futebol não é estatística, é bola na rede e resultado. Agora são quatro partidas fora de casa. Vamos ver como o nosso time se comporta fora de casa. É natural, dentro do quadro, com tantas perdas de gols e escolhas erradas no último passe, que a autoestima e a confiança baixem. Sendo assim, as coisas naturais passam a ser forçadas. Eu joguei e havia vezes em que a bola judiava. O adversário está vivendo o momento contrário ao nosso. Como faz para levantar a moral do jogador? Se levanta com atitudes e com vitórias. Eu falei com oração: buscar duas vitórias em casa e levantar a autoestima. O torcedor precisa ver o time vencer. Ele ama o time e ama a vitória também. As cobranças são válidas, e cabe a nós encontrar a fórmula para poder vencer — avaliou Cuca.

continua após a publicidade

Cuca também avaliou os aspectos positivos do empate sem gols diante do Coritiba. O duelo de volta pela quinta fase da Copa do Brasil está marcado para o dia 13 de maio, no Couto Pereira.

— Não tomar gol. As situações de trás para frente. Eles tiveram duas chances claras em erros de saída de bola, e precisamos ter cuidado. Da mesma forma que roubamos a bola deles e também tivemos chances. Foi um jogo equilibrado; no primeiro tempo fomos um pouco melhores. Eles também fizeram um bom jogo, e o confronto fica aberto em Curitiba — finalizou.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.