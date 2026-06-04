Como fica o gol do Santos com possível saída de Brazão e retorno de João Paulo?

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O elenco do Santos aproveita o período de férias durante a pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo, mas uma das principais dúvidas para o segundo semestre já começa a ganhar destaque nos bastidores: quem defenderá a meta santista na sequência da temporada?

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Gabriel Brazão é o titular da posição desde o início da campanha na Série B de 2024. Na ocasião, o goleiro assumiu a vaga após uma lesão de João Paulo e não saiu mais da equipe. Sem espaço, o Menino da Vila foi emprestado ao Bahia, mas não conseguiu se firmar e retornará ao Peixe ao término do vínculo. Além deles, o técnico Cuca ainda conta com Diógenes, Rodrigo Falcão e o jovem João Pedro como opções para o gol.

Considerado uma das principais promessas das categorias de base do clube, João Pedro teve seu contrato renovado na última quarta-feira (3) até abril de 2031. O goleiro chegou ao Santos em 2018, aos nove anos, e construiu uma trajetória de destaque desde as categorias iniciais. Convocado com frequência para as seleções brasileiras de base, ele é visto internamente como um dos nomes mais promissores da nova geração de Meninos da Vila.

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E como será a meta santista após a Copa?

O cenário para o segundo semestre, porém, passa diretamente por Gabriel Brazão. O goleiro enfrentou meses difíceis fora dos gramados após a perda do pai. Em diferentes entrevistas, o camisa 77 admitiu que a situação afetou seu desempenho, já que precisava conciliar a rotina de treinos e jogos com as constantes viagens para acompanhar o familiar internado em São Paulo. Quando o falecimento foi confirmado, o arqueiro ficou ausente por duas partidas para resolver questões pessoais, abrindo espaço para Diógenes assumir a posição.

A relação entre os dois goleiros, entretanto, sempre foi marcada pelo respeito mútuo. Brazão nunca escondeu a admiração pelo companheiro e fez diversos elogios públicos ao reserva ao longo da temporada.

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Gabriel Brazão chegando na Vila Belmiro para duelo pela Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nos últimos compromissos antes da paralisação do calendário, a comissão técnica chegou a cogitar uma mudança na meta santista. O preparador de goleiros Arzul, que retornou ao clube no fim de abril, e o técnico Cuca avaliaram a possibilidade de dar uma oportunidade a Diógenes por critério técnico. A ideia, porém, gerou forte repercussão negativa entre os torcedores e acabou sendo deixada de lado antes das partidas.

Ao mesmo tempo, o futuro de Brazão permanece em aberto. O goleiro nunca escondeu o desejo de voltar ao futebol europeu. Apesar de ter passado pelo continente ainda muito jovem, ele não teve sequência em alto nível e vê uma nova oportunidade no exterior como um objetivo de carreira. O Santos, por sua vez, aguarda uma proposta considerada satisfatória. No ano passado, o arqueiro chegou a despertar o interesse do Flamengo, mas as negociações não avançaram.

Enquanto isso, João Paulo retornará à Vila Belmiro após uma temporada de empréstimo ao Bahia. O clube baiano optou por não exercer a cláusula de compra do goleiro, que disputou apenas oito partidas durante o período. A decisão foi confirmada recentemente pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

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Em conversas recentes com o Lance!, Brazão fez questão de destacar a qualidade dos demais goleiros do elenco e elogiou a nova geração formada nas categorias de base. As declarações ajudam a ilustrar um cenário incomum para o Santos: ao mesmo tempo em que possui um titular consolidado, o clube reúne experiência, identificação com a camisa e jovens de grande potencial disputando espaço.

A reapresentação do elenco, marcada para o dia 22 de julho, e a intertemporada em Portugal podem trazer respostas importantes. Mais do que uma simples disputa por posição, o gol santista vive um momento de transição e planejamento.

Com o retorno de João Paulo, a ascensão de João Pedro, a confiança em Diógenes e as incertezas sobre o futuro de Brazão, o Santos inicia a segunda metade da temporada cercado de possibilidades. E, dependendo dos movimentos do mercado e das escolhas da comissão técnica, a meta alvinegra pode passar por mudanças significativas nos próximos meses.

Números de Gabriel Brazão:

32 jogos (32 titular)

42 gols sofridos (1.3 p/ jogo)

2.9 defesas p/ jogo

1.8 defesas em chutes na área p/ jogo

69% de bolas defendidas

7 jogos sem sofrer gols (22%)

2 pênaltis defendidos

74% de acerto no passe

35% de acerto no passe longo

Nota Sofascore 6.88

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