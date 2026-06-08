Elano detalha trabalho na base do Santos e mira revelação de novos Meninos da Vila

Ídolo de uma geração histórica do Santos, Elano voltou à Vila Belmiro para exercer uma nova função. Depois de marcar época dentro de campo, conquistar títulos nacionais e continentais e vestir a camisa da Seleção Brasileira, o ex-meia assumiu a gerência das categorias de base do clube com a missão de fortalecer um dos principais patrimônios da história santista: a formação de jogadores.

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Desde que retornou ao Peixe, Elano tem dividido sua rotina entre questões administrativas, acompanhamento diário dos atletas e a implementação de novos processos no departamento. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador falou sobre os primeiros meses no cargo, a ligação com o Santos, os desafios da formação de jovens e como a experiência acumulada ao longo da carreira o preparou para a função.

Segundo Elano, o trabalho inicial foi concentrado na reorganização interna e na regularização de pendências que encontrava ao assumir o departamento.

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— Para mim tem sido um grande desafio. Você precisa estar preparado para assumir um compromisso. Essa missão é um trabalho que já estava pela metade. Não é simples. Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo. O principal objetivo foi conseguir regularizar os processos contratuais que estavam pendentes. Esses dois meses foram mais de 60 documentos resolvidos, com todos os profissionais do clube me ajudando. É um primeiro passo. Agora já estou implementando algumas coisas no campo, do que acredito no Santos, do que vem acontecendo de bom. Colocando umas situações para que essa evolução ocorra e a gente consiga revelar. Esse é o meu objetivo principal no clube - disse o ex-jogador.

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Mais do que a identificação construída ao longo de quatro passagens como atleta, Elano afirma que voltou ao Santos motivado pela oportunidade de contribuir diretamente na formação de uma nova geração de jogadores.

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O ex-meia destaca que a responsabilidade vai além das quatro linhas e envolve o desenvolvimento humano dos jovens que passam diariamente pelo clube.

— É claro que tem essa ligação por causa das conquistas. Isso é muito bacana. Fazer parte da história de um clube como o Santos é um grande privilégio. Desde o primeiro momento, em todos os trabalhos que eu faço, eu falava que queria estar no Santos novamente. Depois de sete anos, retorno com a minha capacidade, o meu profissionalismo, a minha questão ética e a minha essência para colocar minha verdade dentro do clube - afirmou.

— Quando falamos de base, falamos de sonhos, de correção, de filhos, e temos que cuidar e tratar disso todos os dias. Temos que incentivar, colaborar, conversar e ensinar. Educar dentro e fora do campo, com a parte técnica e tática, mas também com a parte humana, os colégios e os alojamentos. Não é só o campo que precisa de atenção. Não tenho como deixar de fora o contato com os pais e esse relacionamento. Vejo neles um grande sonho e eu tive isso ao longo dos cinco anos que morei embaixo de uma arquibancada - completou.

Elano assumiu o comando da base do Santos no começo deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— Hoje tenho 400 atletas que preciso estar perto. Muitos deles não se tornam jogadores profissionais, mas saem com uma boa referência de ser humano. O meu objetivo principal é formar atletas para a equipe principal. Conheço o DNA do Santos e foi para isso que eu vim assumir esse papel - disse Elano.

Ao abordar os desafios da função, Elano ressaltou a importância da disciplina, da ética e da construção de um ambiente saudável para todos os departamentos envolvidos no futebol santista, incluindo o feminino.

— Nós vivemos em um clube que é muito grande. Temos o feminino aqui também. Dentro de tudo isso precisamos ter respeito e uma ética de trabalho. Quando a gente entra no clube, do portão para dentro somos profissionais e defendemos uma camisa que é a do Santos. Ao longo do tempo venho passando isso para eles. Meu relacionamento com o time feminino e com as atletas é muito positivo. Eu procuro que os profissionais e as lideranças transmitam diariamente esses valores. Eu sei que acontecem muitas coisas, mas desde a minha chegada procurei atender a todos - explicou.

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— Fechei aquilo que não era positivo para o clube e, consequentemente, isso gera transtornos e confusões, mas não fico preocupado. Tenho buscado o melhor enquanto estiver aqui e vem dando certo. Os profissionais têm se esforçado para construir uma nova história. Temos um material humano positivo e precisamos potencializar e melhorar aquilo que for necessário - disse.

— Não conseguimos fazer isso sem respeito, convívio, ética e referência no mercado. Se não temos isso, podemos ficar para trás. Estou aqui pelo meu profissionalismo, pela referência e pelo legado da minha profissão, e procuro passar isso para todo mundo - afirmou.

A experiência adquirida como atleta, treinador e gestor também é apontada por Elano como um dos pilares para assumir a responsabilidade de comandar um dos setores mais importantes do clube.

— Não posso abrir mão dos meus 21 anos de carreira, dos cinco anos morando em alojamento e dos cinco anos me formando para ser atleta. Não posso deixar isso para trás. Quando parei, em 2017, retomei os meus estudos. Fiz todos os cursos de licença da CBF, um curso de gestão na Fundação Getulio Vargas, tenho minhas leituras e uma advogada que me ajuda em casa, que é a minha filha, fora a convivência com outros ex-atletas. Não estamos preparados para tudo, mas suprimos isso com o bom convívio. Não consigo estar em todos os lugares, mas gerir bem é fazer as coisas caminharem quando você não está perto. Às vezes não precisa ser bom, mas leal ao que você faz - disse.

Antes de assumir a gerência da base santista, Elano acumulou experiências à beira do campo como treinador. Para ele, o período foi fundamental para ampliar sua visão sobre gestão de pessoas e tomada de decisões.

— Ser treinador me fez muito bem. Principalmente no comportamento. As coisas acontecem a cada minuto. Você tem que preparar tudo, um treino, e as ações se alteram em questão de segundos. Ao longo do tempo, desde os 12 anos quando saí de casa, as decisões precisaram ser rápidas e aprendi muito com a prática. Com a junção dos estudos, você vira um profissional absurdo - ressaltou.

Mesmo com a rotina intensa entre campeonatos da base, jogos do futsal e compromissos administrativos, Elano procura equilibrar o trabalho com a vida familiar.

— Eu moro em Santos e a minha família está em Valinhos. Fico transitando entre os campeonatos da base e do futsal, mas de duas a três vezes por semana eu vou para lá. A distância é de apenas duas horas. Eu fico com eles, que também me visitam e gostam de acompanhar. Eu trabalho muito, tenho muita coisa para fazer e problemas que vão aparecendo para resolver. O importante é que a família consegue vir. Tenho a minha rotina, apesar de muito trabalho, que me demanda movimentações diárias - concluiu.

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