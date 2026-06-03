Gabriel Brazão se livra da punição do STJD e está liberado para defender o Santos

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, está liberado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para defender o clube após ter sido punido por declarações contra a arbitragem. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (3).

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Na última sexta-feira (28), o arqueiro do Peixe foi condenado a quatro jogos de suspensão, além de multa de R$ 4 mil, pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD. No dia seguinte, horas antes da partida contra o Vitória, na Vila Belmiro, o Peixe conseguiu um efeito suspensivo que permitiu ao goleiro entrar em campo.

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Segundo o tribunal, o atleta proferiu ofensas ao árbitro Raphael Claus após a partida contra o Palmeiras, disputada no dia 2 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A declaração de Gabriel Brazão foi dada ainda no gramado do Nubank Parque, em entrevista à detentora dos direitos de transmissão da partida.

— Eu acho que o Claus foi bem criterioso ali pela torcida e tudo. No meu ver, não merecia. Tanto que, quando eu ia tocar a bola, o Flaco estava dentro da área, isso não pode, e eu avisei a ele. Logo após eu tocar na bola, ele me deu um amarelo. Então, é complicado isso. Mas, como eu disse, isso aí é questão de arbitragem. Não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso por estar na casa do Palmeiras. A gente sabe que, na dúvida, é sempre para eles - disse Gabriel Brazão na ocasião.

Na entrevista, o goleiro se referiu ao cartão amarelo recebido aos 32 minutos do primeiro tempo por, de acordo com a súmula da partida, retardar o reinício do jogo em uma cobrança de tiro de meta.

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Na ocasião, o jogador foi denunciado e julgado com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. A penalidade varia de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão de uma a seis partidas quando a infração é cometida por um atleta.

Gabriel Brazão durante entrada do time do Santos no vestiário da Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como ficou a advertência de Gabriel Brazão?

Em julgamento realizado pelo Pleno do STJD nesta quarta-feira (3), o relator do caso, Marco Aurélio Choy, votou pela absolvição de Gabriel Brazão. Segundo o auditor, as declarações do goleiro tiveram tom crítico, mas não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão nem configuraram ofensa à honra do árbitro Raphael Claus.

— Transformar toda crítica à decisão arbitral em infração disciplinar seria estabelecer um regime de silêncio incompatível com os princípios que regem o Estado Democrático de Direito e com a própria dinâmica da competição esportiva — afirmou.

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