Paulistão renova acordo de naming rights por mais dois anos
Após balanço positivo do primeiro ano de contrato, FPF estende o vínculo com a Varejista
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A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Casas Bahia anunciaram a renovação, por mais dois anos, da parceria de naming rights do Paulistão. O acordo, que teve início na atual temporada de 2026, é apontado pela entidade como um dos cases mais consistentes de inovação, conversão e mídia espontânea no esporte brasileiro recente. Com a extensão do vínculo, a varejista seguirá dando nome ao torneio nas edições de 2027 e 2028, mantendo a marca Paulistão Casas Bahia.
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A novidade foi divulgada hoje (3) nas redes sociais da marca e da federação por meio de um vídeo promocional intitulado "Paulistão Casas Bahia +2". Na ação, o Fanaticão, mascote do Futebol Paulista, circula por pontos movimentados segurando uma placa de substituição para anunciar o acréscimo de mais dois anos na parceria, até se encontrar com o Baianinho, mascote da varejista, em uma das lojas da rede.
Retorno comercial e ativações em tempo real
Os resultados práticos obtidos na primeira temporada foram determinantes para acelerar a renovação. Em 2026, a Casas Bahia buscou transformar as propriedades de patrocínio em oportunidades diretas de venda. Um dos destaques foi a dinâmica do "cara ou coroa" antes dos jogos, que passou a sortear itens do portfólio da varejista, posteriormente promovidos nos canais digitais e lojas físicas. A ação gerou impacto comercial, registrando um crescimento de até 190% na busca pelos produtos sorteados no dia seguinte às partidas.
A agilidade nas redes sociais também marcou o primeiro ano do projeto. Após uma declaração do zagueiro Gustavo Gómez comentando que precisava de uma fritadeira elétrica, a marca aproveitou a oportunidade em tempo real para criar uma ação promocional ligada aos sorteios do campeonato, ampliando o engajamento do público. Na reta final do torneio, o troféu oficial do Paulistão foi exposto em três megalojas da rede, atraindo torcedores e aumentando o fluxo de clientes nas unidades.
Pacote de entregas e bastidores do negócio
A extensão do contrato, intermediada pela agência LiveMode, incluirá um novo pacote de entregas exclusivas para reforçar a identidade do campeonato. O planejamento reúne propriedades nos gramados, inserções nas transmissões oficiais e formatos de conteúdo proprietário.
— Paulistão e Casas Bahia formaram uma conexão que, logo no primeiro ano de parceria, cativou os torcedores de uma forma muito natural. Afinal, é uma aliança de duas marcas gigantescas e que estão no coração dos brasileiros. A extensão dessa parceria por mais dois anos é mais uma prova do sucesso esportivo e comercial desse novo Paulistão Casas Bahia, um campeonato inovador e que atrai grandes marcas — afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.
Do lado do patrocinador, o foco principal é manter o esporte conectado ao desempenho do varejo.
— Desde o início, nosso objetivo foi mostrar que um patrocínio pode ir muito além da exposição de marca. Conseguimos criar uma plataforma que conectou futebol, varejo e entretenimento de forma integrada, levando a conversa para as redes sociais, para as lojas e para a jornada de compra dos clientes — avalia Amanda Assis, Diretora de Marketing do Grupo Casas Bahia.
Gustavo Pimenta, Diretor Executivo Comercial, E-commerce e Marketing da companhia, corrobora a visão sobre a eficiência do torneio.
— O que mais nos chamou atenção ao longo da primeira temporada foi a capacidade de transformar ações dentro do campeonato em resultado para o negócio. Conseguimos criar uma conexão direta entre as ativações e o desempenho comercial, mostrando que o futebol pode ser também uma importante plataforma de vendas para a companhia — conclui.
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