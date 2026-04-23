Cuca avalia atuação de Diógenes e projeta sequência decisiva fora de casa do Santos

Após o empate sem gols entre Santos e Coritiba, o técnico Cuca analisou a primeira partida como titular na temporada do goleiro Diógenes. Ele substituiu Gabriel Brazão, titular da posição, que foi liberado pelo clube após a morte de seu pai, que lutava contra um câncer desde o ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Brazão deve desfalcar Santos em duelo pela Copa do Brasil após falecimento do pai

Foi apenas a terceira partida oficial como profissional do goleiro revelado pelas categorias de base do Peixe, e ele ainda não sofreu gols nessas oportunidades. Diógenes também entrou em campo por alguns minutos em dois amistosos no ano passado.

Para Cuca, o arqueiro correspondeu bem em campo. O comandante também lamentou a morte do pai de Brazão e comentou sobre a chegada de Arzul, novo preparador de goleiros do Peixe, que acumulava 28 anos de trabalho no clube e estava no Guarani.

continua após a publicidade

— Prestamos nossas condolências. Ele já vinha sofrendo com o pai internado em estado crítico. Isso mexe muito com o emocional do jogador. Foi liberado. O Diógenes está bem trabalhado e preparado. Trouxe o Arzul porque é da casa, todo mundo gosta, vem para somar - disse.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Diógenes durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Sequência negativa:

Com a sequência de quatro partidas seguidas em casa e apenas uma vitória nesse período, Cuca comentou sobre a possibilidade de contratar reforços para compor o elenco do Peixe. Em pouco mais de um mês de trabalho, o técnico também deve dar espaço aos Meninos da Vila. Ele afirmou que irá promover o volante Samuel Pierre ao profissional.

continua após a publicidade

— Não adianta falar em carência. Vai ter janela no meio do ano e certamente vamos agir nela. Eu também penso que a gente pode melhorar, estou buscando alternativas. Falta um ou outro ter as chances, mas vai chegar daqui a um mês e vamos ver o que é necessário. Vim para isso. Se estivesse tudo certo, eu não tinha vindo. Tenho um mês de casa. Sei o que é necessário e teremos tempo para melhorar muito, não adianta falar. Três ou quatro não arrumam o emocional. O que arruma o emocional é ganhar jogo. As partidas não estão sendo ruins. Rival com moral elevada — disse.

— Jogamos quatro partidas em casa com resultados ruins, mas os jogos não foram ruins. Futebol não é estatística, é bola na rede e resultado. Agora são quatro partidas fora de casa. Vamos ver como o nosso time se comporta fora de casa. É natural, dentro do quadro, com tantas perdas de gols e escolhas erradas no último passe, que a autoestima e a confiança baixem - finalizou.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.