Diógenes será o goleiro titular do Santos diante do Coritiba; Brazão será desfalque

O Santos terá o goleiro reserva Diógenes em ação pela primeira vez nesta temporada. Cria das categorias de base do Peixe, o arqueiro será o substituto de Gabriel Brazão, titular absoluto do Alvinegro Praiano, no duelo desta quarta-feira (22), diante do Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Gabriel Brazão perdeu o pai na última segunda-feira (20) e foi liberado pelo clube até quinta-feira (24). O camisa 77 confirmou a morte de José Roberto Resende Brazão, de 63 anos, pelas redes sociais. Após a publicação, o Peixe também manifestou condolências. O pai do jogador estava em tratamento contra um câncer no pâncreas e, em diversas ocasiões, o goleiro registrou que esteve em São Paulo acompanhando o familiar no hospital.

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Brazão não foi relacionado para a partida. Para a posição, o técnico Cuca contará com Diógenes e com o Menino da Vila Rodrigo Falcão, que recentemente se destacou pelo time Sub-20 do Peixe e também pela Seleção Brasileira da categoria.

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Diógenes foi utilizado pela última vez no dia 14 de setembro de 2025, quando Gabriel Brazão sofreu um choque de cabeça no segundo tempo do duelo contra o Atlético-MG pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 1 a 1 na Arena MRV. Na ocasião, Brazão ficou com um galo na cabeça e precisou deixar o estádio de ambulância.

Menino da Vila:

A estreia no elenco profissional demorou três anos para acontecer. Diógenes entrou em campo no dia 28 de outubro de 2024, na partida contra o Ituano, pela Série B, no Estádio Novelli Júnior. Ele ainda soma duas participações em amistosos pelo Peixe, contra o Coritiba e o RB Leipzig, da Alemanha, no ano passado. O goleiro reserva do Santos mantém ótima relação com Gabriel Brazão, que sempre elogiou publicamente o seu trabalho.

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Diógenes durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Neymar e Gabriel Bontempo; Barreal e Gabigol.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

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