Diógenes será o goleiro titular do Santos diante do Coritiba; Brazão será desfalque
Revelado pelo Santos, Diógenes será o substituto de Gabriel Brazão
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O Santos terá o goleiro reserva Diógenes em ação pela primeira vez nesta temporada. Cria das categorias de base do Peixe, o arqueiro será o substituto de Gabriel Brazão, titular absoluto do Alvinegro Praiano, no duelo desta quarta-feira (22), diante do Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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Gabriel Brazão perdeu o pai na última segunda-feira (20) e foi liberado pelo clube até quinta-feira (24). O camisa 77 confirmou a morte de José Roberto Resende Brazão, de 63 anos, pelas redes sociais. Após a publicação, o Peixe também manifestou condolências. O pai do jogador estava em tratamento contra um câncer no pâncreas e, em diversas ocasiões, o goleiro registrou que esteve em São Paulo acompanhando o familiar no hospital.
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Brazão não foi relacionado para a partida. Para a posição, o técnico Cuca contará com Diógenes e com o Menino da Vila Rodrigo Falcão, que recentemente se destacou pelo time Sub-20 do Peixe e também pela Seleção Brasileira da categoria.
Diógenes foi utilizado pela última vez no dia 14 de setembro de 2025, quando Gabriel Brazão sofreu um choque de cabeça no segundo tempo do duelo contra o Atlético-MG pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 1 a 1 na Arena MRV. Na ocasião, Brazão ficou com um galo na cabeça e precisou deixar o estádio de ambulância.
Menino da Vila:
A estreia no elenco profissional demorou três anos para acontecer. Diógenes entrou em campo no dia 28 de outubro de 2024, na partida contra o Ituano, pela Série B, no Estádio Novelli Júnior. Ele ainda soma duas participações em amistosos pelo Peixe, contra o Coritiba e o RB Leipzig, da Alemanha, no ano passado. O goleiro reserva do Santos mantém ótima relação com Gabriel Brazão, que sempre elogiou publicamente o seu trabalho.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Neymar e Gabriel Bontempo; Barreal e Gabigol.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.
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