Neymar confirma que Copa de 2026 será última da carreira em publicação; 'Last dance'

O atacante Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira, confirmou por meio de um comentário na publicação da Fifa no Instagram que a Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira. O jogador comentou que a participação na edição de 2026 seria sua 'última dança' em uma publicação da Fifa no Instagram.

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O perfil oficial da Copa do Mundo, administrado pela entidade, publicou fotos do jogador do Brasil em todas as últimas três Copas, e o atacante comentou "The Last dance 🇧🇷🔥😉" na publicação. Confira o comentário na publicação:

Comentário de Neymar em publicação no Instagram (Imagem: Reprodução/Instagram)

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A Copa do Mundo de 2026 será a quarta do atacante, que fez parte da campanha da Seleção em 2014, quando o Brasil chegou às semifinais, de 2018 e 2022, quando os brasileiros alcançaram as quartas de finais. O jogador busca encerrar o jejum da Seleção Brasileira na competição, conquista que não acontece desde 2002, a 24 anos.

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Neymar ainda está em processo de recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha, e deve retornar aos treinos com bola em breve. Ele não pôde atuar no amistoso contra o Panamá, vencido pelo Brasil por 6 a 2, e na partida contra o Egito. É provável que o atacante não tenha condições físicas de atuar na estreia da Seleção na Copa do Mundo.

Com a Amarelinha na Copa do Mundo, Neymar soma 13 jogos, 8 gols e 3 assistências. O último gol marcado pelo jogador na competição foi na partida contra a Croácia, em 2022, que terminou empatada em 1 a 1. O Brasil foi eliminado nos pênaltis após as cobranças erradasde Rodrygo e Marquinhos.

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