Santos anuncia renovação de goleiro destaque das categorias de base

O Santos anunciou nesta quarta-feira (3) a renovação de contrato do goleiro João Pedro, revelado nas categorias de base do clube. O novo vínculo do jogador é válido até abril de 2031.

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Considerado uma das principais revelações recentes da base santista, o arqueiro já integra o elenco profissional e tinha contrato vigente até abril de 2027.

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— Me sinto muito feliz aqui. É o clube onde iniciei no futebol, o clube para o qual torço desde criança e que amo de todo o coração. Estou muito feliz por renovar meu contrato, por estar cada vez mais integrado ao time principal e aprendendo mais. Espero que sejam cinco anos de muita alegria, aprendizado e conquistas - disse o Menino da Vila.

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Menino da Vila:

Nascido e criado em Santos, João Pedro tem 18 anos e 2 metros de altura. Iniciou sua trajetória no futsal, na escolinha do Gremetal, atuando como jogador de linha. Porém, em uma oportunidade, precisou assumir a posição de goleiro, também por conta da altura. Desde então, se apaixonou pela função e nunca mais deixou a meta. Chegou às categorias de base do Peixe em 2018, aos nove anos de idade. Começou no sub-11 e passou a se destacar desde os primeiros treinos.

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Ao longo das temporadas, o goleiro acumulou diversas convocações para as seleções brasileiras de base, nas categorias sub-15, sub-17 e, atualmente, sub-20. Em 2025, João Pedro foi um dos principais destaques do Brasil no Mundial Sub-17, defendendo seis pênaltis durante a campanha.

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Atualmente, a revelação santista integra o elenco profissional comandado pelo técnico Cuca. O goleiro vem sendo relacionado para as partidas da equipe principal, mas também atua pela categoria sub-20 do Peixe.

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