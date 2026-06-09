Santos anuncia renovação com Samuel Pierri até 2029 Menino da Vila fes a estreia pelo profissional do Peixe no duelo contra o San Lorenzo, da Argentina

O Santos anunciou na última segunda-feira (8) a renovação de contrato do Menino da Vila Samuel Pierri até 2029. O jogador foi promovido ao elenco principal nesta temporada e fez sua estreia como profissional no empate por 2 a 2 entre o Peixe e o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Desde então, participou dos últimos quatro jogos do Alvinegro Praiano sob o comando do técnico Cuca.

O presidente Marcelo Teixeira ressaltou a importância de revelar novos talentos para o elenco profissional, especialmente diante da crise financeira enfrentada pelo clube da Baixada Santista.

— É importante esse processo de renovação dos talentos da casa. A prioridade sempre é a revelação de novos jogadores. O Samuel Pierri é um atleta que vem despontando, está no Santos desde 2018 e tem conquistado sua valorização. É imprescindível a participação da família, pois isso dá o amparo e a esperança de que ele, que já foi lançado no profissional, continue sua trajetória para conquistar seu espaço e, principalmente, consolidar seu valor dentro do Santos Futebol Clube - declarou o presidente Marcelo Teixeira.

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Samuel Pierri passou por todas as etapas das categorias de base do Santos antes de chegar ao profissional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Quem é Samuel Pierri?

Nascido em São Bento do Sapucaí (SP), Samuel chegou ao Santos aos dez anos de idade e passou por todas as categorias de base do futebol de campo do Alvinegro Praiano. Versátil, atuou em todas as posições do meio-campo durante sua formação no Peixe. Com a camisa santista, conquistou os títulos do Campeonato Paulista Sub-11, em 2019, da Copa Votorantim e da Nike Premier Cup Sub-15, em 2023, além do Campeonato Paulista Sub-17, em 2024.

— Sempre foi um sonho de criança estar no Santos e fazer parte dessa história. Cheguei aqui com 10 anos e pude conquistar alguns títulos. Estou muito feliz por ter subido para o profissional. Quero fazer ainda mais história aqui no Santos e conquistar títulos para essa grande torcida. Agora é aproveitar ao máximo as oportunidades e seguir evoluindo - disse o Menino da Vila no momento da renovação.

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O vínculo anterior de Samuel era válido até abril de 2027. A promoção do jogador ao elenco profissional foi anunciada pelo próprio técnico Cuca em entrevista coletiva no dia 22 de abril, após a partida entre Santos e Coritiba, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na ocasião, o comandante revelou que o Menino da Vila havia se destacado em uma partida da equipe Sub-20.

— O maior reforço sempre foram os meninos da base aqui. Temos que ter um pouco de paciência, porque, às vezes, eles demoram um pouco mais para amadurecer. Quando contratamos jogadores mais jovens, ainda temos tempo para fazer uma venda. O que não acontece com atletas mais velhos - completou Cuca após a partida diante do Coxa.

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