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Santos bate martelo sobre programação do clube na intertemporada em Portugal

Peixe tem três competições para disputar no segundo semestre

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
09/06/2026 06:30
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Cuca acumula 19 partidas no comando do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca acumula 19 partidas no comando do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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O Santos realizará uma intertemporada em Portugal como preparação para a retomada das competições no segundo semestre e também com o objetivo de fortalecer a marca no mercado internacional.

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    • Segundo apuração do Lance!, serão disputados três jogos. Dois deles acontecerão no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, uma partida e um amistoso, enquanto o terceiro será realizado no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente.

    O Alvinegro Praiano ficará hospedado na cidade de Guimarães, localizada a cerca de 30 minutos do Porto. A escolha facilitará toda a logística de retorno da delegação, já que o município está próximo ao aeroporto.

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    A programação, no entanto, sofreu alterações. A viagem foi reduzida em cinco dias e terá um jogo a menos devido à possibilidade de o Peixe antecipar a partida contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A mudança ocorre em razão do calendário apertado, agravado pela inclusão de mais dois compromissos dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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    Confira a agenda do Santos:

    Reapresentação no CT Rei Pelé - 22 de junho
    Período da viagem: 5 até 12 de julho
    08/07: Santos x Gil Vicente - Estádio Cidade de Barcelos
    10/07: Santos x Santa Clara (jogo-treino) - em Guimarães
    12/07: Santos x Vitória de Guimarães - Estádio D. Afonso Henrique
    18/07 - Possível adiantamento do jogo entre Botafogo x Santos - Campeonato Brasileiro
    21/07 - Playoff Sul-Americana - Universidad Central (VEN) x Santos - Olímpico de la UCV
    26 ou 27/07 - Campeonato Brasileiro - Santos x Chapecoense - Vila Belmiro
    28/07 - Playoff Sul-Americana - Santos x Universidad Central (VEN) - Vila Belmiro

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    Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé antes das férias. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé antes das férias. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    O que esperar do Santos no segundo semestre?

    Com três competições para disputar no segundo semestre, o Santos já pensa na próxima janela de transferências. Tanto o presidente Marcelo Teixeira quanto o técnico Cuca já declararam que o elenco precisa de mais opções para suportar um calendário apertado.

    Dessa forma, o clube deve voltar a apostar nas categorias de base, atualmente geridas pelo ídolo e ex-jogador Elano. Em entrevista à CNN, Marcelo Teixeira afirmou que o Santos não fará investimentos irresponsáveis no mercado.

    — No último jogo, tivemos 62% de atletas da base atuando como titulares ou figurando entre as opções no banco de reservas. Essa é a demonstração do trabalho que vem sendo realizado. Temos que ter cuidado no lançamento desses meninos e meninas, já que também desenvolvemos um trabalho importante no futebol feminino. É preciso ter atrevimento e coragem para seguir nesse caminho - disse.

    — O Santos possui um bom grupo de jogadores, mas temos como prioridade reforçar a equipe para as competições do segundo semestre, sempre sem fazer nenhum tipo de loucura. Existem posições consideradas prioritárias pelo Departamento Técnico, mas sem criar ilusões ou expectativas exageradas junto ao torcedor - completou.

    Em comparação com a última temporada, o Santos reduziu significativamente o número de contratações. Em 2025, foram 20 reforços, sendo Neymar a contratação mais emblemática. No entanto, o grande volume de chegadas, liderado pelo então executivo Alexandre Mattos, não trouxe os resultados esperados. Neste ano, o clube adotou uma postura mais cautelosa e contratou apenas seis jogadores, com destaque para o retorno de Gabriel Barbosa.

    A estratégia para a próxima janela segue a mesma linha de equilíbrio. A diretoria pretende buscar reforços pontuais para suprir carências identificadas pela comissão técnica como a lateral-direita e lateral-esquerda, mas sem comprometer o planejamento financeiro do clube. Ao mesmo tempo, a utilização de atletas formados na base continuará sendo uma das principais apostas do Santos para enfrentar a maratona de jogos do segundo semestre.

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