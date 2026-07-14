Luan Peres projeta duelo contra o Botafogo: 'Estamos preparados' Zagueiro celebra período de treinos e vê Peixe pronto para maratona de jogos

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Santos volta a campo nesta quinta-feira (16). A equipe comandada pelo técnico Cuca retoma a disputa do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, às 19h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada.

No último compromisso antes da paralisação, o Peixe venceu o Vitória por 3 a 1, no dia 30 de maio, na Vila Belmiro. O resultado deixou a equipe na 15ª colocação da competição. Agora, o zagueiro Luan Peres espera manter o embalo na retomada do Brasileirão e buscar um bom resultado diante dos cariocas.

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— Terminamos o primeiro semestre com um resultado positivo, e isso foi importante para a sequência que teremos no Campeonato Brasileiro. Precisávamos da vitória, conseguimos, e depois tivemos a pausa, com muitos dias para recuperação, descanso e treinos. Estamos preparados e sabemos que teremos um confronto difícil contra o Botafogo, que é uma equipe qualificada. Vamos iniciar uma sequência grande de jogos, e ela tem tudo para ser positiva para nós - afirmou o defensor.

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Luan Peres durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos segue vivo em todas as competições da temporada. Além do Brasileirão, a equipe enfrenta o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil e a Universidad Central pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Por isso, Luan Peres espera uma sequência intensa de partidas nos próximos meses, mas acredita que o elenco está pronto para o desafio.

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— Antes da pausa para a Copa tivemos cerca de dois meses muito intensos, jogando domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, terça... Já estamos acostumados com essa maratona que é o calendário brasileiro. Tivemos quase um mês sem jogos e aproveitamos esse período para fazer uma intertemporada pensando justamente nessa retomada, com muitos compromissos em sequência. Fizemos treinos muito intensos para suportar essa carga de jogos entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil - concluiu Luan Peres.

O elenco santista encerra a intertemporada na manhã desta quarta-feira (15), no CT Rei Pelé, e viaja para o Rio de Janeiro após a última atividade comandada pelo técnico Cuca.

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