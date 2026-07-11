Santos acerta rescisão de contrato com Lautaro Díaz
Atacante encerra sua passagem pelo Peixe após 34 partidas
O Santos acertou a rescisão do contrato de empréstimo do atacante argentino Lautaro Díaz, de 28 anos. O vínculo do jogador com o Peixe era válido até 31 de julho de 2026, mas foi encerrado de forma antecipada.
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A saída de Lautaro Díaz está ligada a uma proposta recebida pelo Cruzeiro, clube detentor de seus direitos econômicos. O Racing, da Argentina, manifestou interesse na contratação do atacante após um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou com o jogador durante sua passagem pelo Santos.
Antes de deixar o clube, Lautaro Díaz participou do jogo-treino entre Santos e Osasco Sporting, realizado na tarde da última quarta-feira (8), no CT Rei Pelé, como parte da preparação da equipe para a sequência da temporada.
Contratado pelo Santos na temporada passada, o atacante encerra sua passagem pelo clube com 34 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências.
Carreira de Lautaro Díaz
Natural de Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina. Em seguida, transferiu-se para o Independiente del Valle, do Equador, onde viveu o melhor momento da carreira, conquistando a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Equador de 2023.
Na sequência, foi contratado pelo Cruzeiro, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com a equipe mineira até o fim de 2028.
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