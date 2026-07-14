Quantos gols Oyarzabal tem na Copa do Mundo?
Saiba quantos gols o artilheiro espanhol tem na competição até aqui
Mikel Oyarzabal, camisa 21 da Espanha, é o artilheiro do país na Copa do Mundo de 2026. Ao balançar as redes na semifinal contra a França, o atacante chegou ao seu 5º gol nesta edição da Copa, e segue na cola dos maiores goleadores até agora. Messi e Mbappé dividem o topo com 8 gols marcados cada.
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O atacante começou a marcar já na fase de grupos. Na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, Oyarzabal foi um dos destaque da partida e marcou dois gols, além de dar uma assistência para Lamine Yamal. Antes da semifinal, o jogador somava 4 gols e 1 assistência em 6 partidas disputadas. Com o gol decisivo no mata-mata contra os franceses, ele agora totaliza 5 gols na competição.
A ascensão de Oyarzabal nesta edição é a "volta por cima" do atacante, já que o jogador ficou de fora da Copa de 2022 devido a uma grave lesão no joelho. Desde que retornou, sob o comando de De la Fuente, virou um dos jogadores mais importantes do ataque espanhol, marcando inclusive o gol do título da Eurocopa 2024 contra a Inglaterra.
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Com o desempenho neste Mundial, Oyarzabal subiu degraus importantes na história da seleção espanhola. Ao alcançar a marca de 28 gols totais pela equipe nacional (considerando o gol na semifinal), ele se isolou na sétima posição entre os maiores artilheiros da história da "La Roja", superando lendas como Alfredo Di Stéfano, Fernando Morientes e Emilio Butragueño.
Confira abaixo a lista atualizada dos 10 maiores artilheiros da seleção da Espanha:
- David Villa: 59 gols
- Raúl: 44 gols
- Fernando Torres: 38 gols
- Álvaro Morata: 37 gols
- David Silva: 35 gols
- Fernando Hierro: 29 gols
- [Mikel Oyarzabal]: 28 gols
- Fernando Morientes: 27 gols
- Emilio Butragueño: 26 gols
- Ferran Torres: 24 gols
Atacante espanhol encosta nos artilheiros da Copa
Embora Oyarzabal tenha marcado mais um, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 segue em um nível altíssimo, dominada pelos grandes craques da competição. Atualmente, a lista de artilheiros desta edição é encabeçada por:
- Lionel Messi (Argentina): 8 gols
- Kylian Mbappé (França): 8 gols
- Erling Haaland (Noruega): 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra): 6 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha): 5 gols
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