Quantos gols Oyarzabal tem na Copa do Mundo? Saiba quantos gols o artilheiro espanhol tem na competição até aqui

Mikel Oyarzabal, camisa 21 da Espanha, é o artilheiro do país na Copa do Mundo de 2026. Ao balançar as redes na semifinal contra a França, o atacante chegou ao seu 5º gol nesta edição da Copa, e segue na cola dos maiores goleadores até agora. Messi e Mbappé dividem o topo com 8 gols marcados cada.

O atacante começou a marcar já na fase de grupos. Na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, Oyarzabal foi um dos destaque da partida e marcou dois gols, além de dar uma assistência para Lamine Yamal. Antes da semifinal, o jogador somava 4 gols e 1 assistência em 6 partidas disputadas. Com o gol decisivo no mata-mata contra os franceses, ele agora totaliza 5 gols na competição.

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A ascensão de Oyarzabal nesta edição é a "volta por cima" do atacante, já que o jogador ficou de fora da Copa de 2022 devido a uma grave lesão no joelho. Desde que retornou, sob o comando de De la Fuente, virou um dos jogadores mais importantes do ataque espanhol, marcando inclusive o gol do título da Eurocopa 2024 contra a Inglaterra.

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Oyarzabal sobe na lista de maiores artilheiros da Espanha

Oyarzabal comemora gol marcado contra a França na Copa (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

Com o desempenho neste Mundial, Oyarzabal subiu degraus importantes na história da seleção espanhola. Ao alcançar a marca de 28 gols totais pela equipe nacional (considerando o gol na semifinal), ele se isolou na sétima posição entre os maiores artilheiros da história da "La Roja", superando lendas como Alfredo Di Stéfano, Fernando Morientes e Emilio Butragueño.

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Confira abaixo a lista atualizada dos 10 maiores artilheiros da seleção da Espanha:

1 . David Villa: 59 gols 2 . Raúl: 44 gols 3 . Fernando Torres: 38 gols 4 . Álvaro Morata: 37 gols 5 . David Silva: 35 gols 6 . Fernando Hierro: 29 gols 7 . [Mikel Oyarzabal]: 28 gols 8 . Fernando Morientes: 27 gols 9 . Emilio Butragueño: 26 gols 10 . Ferran Torres: 24 gols

Atacante espanhol encosta nos artilheiros da Copa

Embora Oyarzabal tenha marcado mais um, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 segue em um nível altíssimo, dominada pelos grandes craques da competição. Atualmente, a lista de artilheiros desta edição é encabeçada por:

Lionel Messi (Argentina): 8 gols Kylian Mbappé (França): 8 gols Erling Haaland (Noruega): 7 gols Harry Kane (Inglaterra): 6 gols Mikel Oyarzabal (Espanha): 5 gols

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