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Quantos gols Oyarzabal tem na Copa do Mundo?

Saiba quantos gols o artilheiro espanhol tem na competição até aqui

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:52
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Oyarzabal comemora gol com braço erguido
Oyarzabal comemora gol contra a França na Copa. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Mikel Oyarzabal, camisa 21 da Espanha, é o artilheiro do país na Copa do Mundo de 2026. Ao balançar as redes na semifinal contra a França, o atacante chegou ao seu 5º gol nesta edição da Copa, e segue na cola dos maiores goleadores até agora. Messi e Mbappé dividem o topo com 8 gols marcados cada.

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    • O atacante começou a marcar já na fase de grupos. Na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, Oyarzabal foi um dos destaque da partida e marcou dois gols, além de dar uma assistência para Lamine Yamal. Antes da semifinal, o jogador somava 4 gols e 1 assistência em 6 partidas disputadas. Com o gol decisivo no mata-mata contra os franceses, ele agora totaliza 5 gols na competição.

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    A ascensão de Oyarzabal nesta edição é a "volta por cima" do atacante, já que o jogador ficou de fora da Copa de 2022 devido a uma grave lesão no joelho. Desde que retornou, sob o comando de De la Fuente, virou um dos jogadores mais importantes do ataque espanhol, marcando inclusive o gol do título da Eurocopa 2024 contra a Inglaterra.

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    • Oyarzabal comemora gol marcado na Copa
    Oyarzabal comemora gol marcado contra a França na Copa (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

    Com o desempenho neste Mundial, Oyarzabal subiu degraus importantes na história da seleção espanhola. Ao alcançar a marca de 28 gols totais pela equipe nacional (considerando o gol na semifinal), ele se isolou na sétima posição entre os maiores artilheiros da história da "La Roja", superando lendas como Alfredo Di Stéfano, Fernando Morientes e Emilio Butragueño.

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    Confira abaixo a lista atualizada dos 10 maiores artilheiros da seleção da Espanha:

      1.
    1. David Villa: 59 gols
      2. 2.
    2. Raúl: 44 gols
      3. 3.
    3. Fernando Torres: 38 gols
      4. 4.
    4. Álvaro Morata: 37 gols
      5. 5.
    5. David Silva: 35 gols
      6. 6.
    6. Fernando Hierro: 29 gols
      7. 7.
    7. [Mikel Oyarzabal]: 28 gols
      8. 8.
    8. Fernando Morientes: 27 gols
      9. 9.
    9. Emilio Butragueño: 26 gols
      10. 10.
    10. Ferran Torres: 24 gols

    Atacante espanhol encosta nos artilheiros da Copa

    Embora Oyarzabal tenha marcado mais um, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 segue em um nível altíssimo, dominada pelos grandes craques da competição. Atualmente, a lista de artilheiros desta edição é encabeçada por:

    1. Lionel Messi (Argentina): 8 gols
    2. Kylian Mbappé (França): 8 gols
    3. Erling Haaland (Noruega): 7 gols
    4. Harry Kane (Inglaterra): 6 gols
    5. Mikel Oyarzabal (Espanha): 5 gols

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    Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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