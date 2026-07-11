Ex-Santos recebe prêmio de artilheiro da temporada de clube europeu Atacante brasileiro foi reconhecido após marcar 11 gols e conquistar o Campeonato Ucraniano

O atacante Luca Meirelles foi homenageado com o prêmio de artilheiro da temporada 2025/26 do Shakhtar Donetsk. Revelado pelo Santos, o brasileiro encerrou seu primeiro ano no futebol europeu com 11 gols em 29 partidas, além de conquistar o título do Campeonato Ucraniano.

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Luca celebrou o reconhecimento individual e destacou a importância da conquista logo em sua primeira temporada fora do Brasil.

— Estou muito feliz por receber esse prêmio em um clube tão grande como o Shakhtar. Sou muito grato a Deus por esse reconhecimento e espero continuar trabalhando forte para conquistar muitos outros objetivos com essa camisa — afirmou o atacante.

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Luca Meirelles foi revelado na base do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

De volta aos treinamentos para a temporada 2026/27, Luca já mira um novo desafio pelo clube ucraniano: a disputa da Liga dos Campeões. Com o título nacional, o Shakhtar garantiu vaga direta na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.

— As expectativas são as melhores possíveis. Vamos disputar a competição mais importante de clubes da Europa, então a motivação é ainda maior. Espero fazer uma grande temporada e ajudar o Shakhtar a conquistar todos os objetivos possíveis — destacou.

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Luca Meirelles foi revelado pela base do Santos

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Luca Meirelles foi negociado com o Shakhtar Donetsk em agosto de 2025 por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,5 milhões na cotação da época). Na operação, o Peixe manteve 15% dos direitos econômicos do atacante.

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Pela equipe profissional santista, Luca disputou 17 partidas e contribuiu com uma assistência antes de seguir para o futebol ucraniano.

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