Santos não terá o artilheiro Gabigol para retorno do Brasileirão em jogo decisivo Camisa 9 é o artilheiro e tem mais que o dobro de gols de Neymar

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O Santos entra em campo na próxima quinta-feira (16) para enfrentar o Botafogo, em jogo adiantado do Campeonato Brasileiro, mas terá uma ausência de peso. Gabigol, artilheiro do Peixe no ano, está fora do confronto. O camisa 9 está suspenso e o técnico Cuca terá que escalar um substituo em uma partida decisiva para a equipe na competição.

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Por mais que se trate de um jogo de retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo, o Santos não está em situação confortável na tabela do Brasileiro e já terá que encarar o confronto como decisivo. O time tem 21 pontos está a apenas um ponto da zona do rebaixamento, que tem o Vasco na 17ª colocação com 20 pontos somados.

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Gabigol é, com sobras, o nome mais letal do ataque do Santos. O camisa 9 lidera a lista de artilheiros com 14 gols, mais que o dobro que Neymar, segundo colocado da lista com seis bolas na rede até aqui. O top três da artilharia santista fica completo com outros três jogadores empatados: Thaciano, Barreal e Gabriel Bontempo, todos com três gols cada um.

Gabigol, que está emprestado ao Santos, é titular absoluto no Peixe até aqui. Sua ausência obriga o técnico Cuca a pensar em algumas alternativas para jogar como referência de ataque. Algumas opções estão na disputa, entre elas o próprio Thaciano, que aparece na lista dos artilheiros.

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Além do meia, que também atua como atacante, Cuca tem à disposição Rony, que pode ser escalado como 9. Entretanto, o técnico ainda tem nove dias pela frente até a definição do time titular. Sem Lautaro Díaz, que teve seu contrato rescindido nesta semana, o Peixe tem outras opções de ataque como Miguelito e Moisés.

Neymar joga?

A presença do camisa 10 na partida contra o Botafogo está descartada. Neymar ganhou alguns dias de férias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e se reapresentará ao clube apenas no dia 17 de julho, um dia depois do confronto diante do Botafogo, pelo Brasileirão.

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Apesar da reapresentação acontecer após a partida e inviabilizar a presença de Neymar, vale ressaltar que o atacante está em condições físicas de jogo. O camisa 10 se recuperou da lesão na panturrilha ao longo da Copa do Mundo e entrou no segundo tempo no jogo contra a Noruega, pela Seleção Brasileira.

Após o jogo contra o Botafogo, o Santos terá cinco dias até o duelo diante do Universidad Central, da Venezuela, pela Sul-Americana. A partida, que será fora de casa, acontece no dia 21 de julho e pode marcar a reestreia de Neymar pelo Peixe após a disputa da Copa do Mundo.

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Gabigol marcou em Santos x Fluminense (Foto: Gabriel Possa/Pximages/Folhapress)

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