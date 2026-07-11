Conmebol define transmissão de Santos x Universidad pela Sula; veja onde assistir
Partida de ida acontece na Venezuela, enquanto decisão fica para Vila Belmiro
A Conmebol divulgou oficialmente os canais que transmitirão os confrontos entre Santos e Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A fase eliminatória começa no dia 21 de julho.
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Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, os dois jogos do Santos terão transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e DSports (canal por assinatura da América Latina). As quatro plataformas exibirão tanto a partida de ida quanto a de volta.
Jogo de ida:
⚽ Duelo: Universidad Central x Santos
📆 Data: Terça-feira, 21 de julho de 2026
⏰ horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Caracas, em Caracas, na Venezuela*
📺 Transmissão: SBT, ESPN, Disney+ e DSports
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*Local ainda pode sofrer alteração pela Conmebol
Jogo da volta:
⚽ Duelo: Santos x Universidad Central
📆 Data: Terça-feira, 28 de julho de 2026
⏰ horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP), no Brasil
📺 Transmissão: SBT, ESPN, Disney+ e DSports
Santos aguarda definição da Conmebol
Paralelamente aos preparativos para a sequência da temporada, o Santos aguarda um posicionamento oficial da Conmebol sobre o local do confronto contra o Universidad Central.
A expectativa do clube ocorre em meio à grave situação enfrentada pela Venezuela após um terremoto de magnitude superior a 7 atingir o país no dia 24 de junho, seguido por diversos tremores secundários nos dias seguintes.
De acordo com os balanços mais recentes, cerca de quatro mil pessoas morreram e aproximadamente cinco mil ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas (ONU) informou ainda que dezenas de milhares de pessoas seguem desaparecidas em consequência da tragédia.
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