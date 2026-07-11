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Conmebol define transmissão de Santos x Universidad pela Sula; veja onde assistir

Partida de ida acontece na Venezuela, enquanto decisão fica para Vila Belmiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/07/2026 12:41
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Jogadores do Santos comemoram gol
Santos conhece transmissão dos jogos contra Universidad Central (Foto: Divulgação)

A Conmebol divulgou oficialmente os canais que transmitirão os confrontos entre Santos e Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A fase eliminatória começa no dia 21 de julho.

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    Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, os dois jogos do Santos terão transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e DSports (canal por assinatura da América Latina). As quatro plataformas exibirão tanto a partida de ida quanto a de volta.

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    Jogo de ida:

     Duelo: Universidad Central x Santos
    📆 Data: Terça-feira, 21 de julho de 2026
    ⏰ horário: 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Olímpico de Caracas, em Caracas, na Venezuela*
    📺 Transmissão: SBT, ESPN, Disney+ e DSports

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    Jogo da volta:

     Duelo: Santos x Universidad Central
    📆 Data: Terça-feira, 28 de julho de 2026
    ⏰ horário: 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP), no Brasil
    📺 Transmissão: SBT, ESPN, Disney+ e DSports

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    Alexandre Mattos durante entrevista coletiva no Santos
    Alexandre Mattos, executivo de futebol do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos aguarda definição da Conmebol

    Paralelamente aos preparativos para a sequência da temporada, o Santos aguarda um posicionamento oficial da Conmebol sobre o local do confronto contra o Universidad Central.

    A expectativa do clube ocorre em meio à grave situação enfrentada pela Venezuela após um terremoto de magnitude superior a 7 atingir o país no dia 24 de junho, seguido por diversos tremores secundários nos dias seguintes.

    De acordo com os balanços mais recentes, cerca de quatro mil pessoas morreram e aproximadamente cinco mil ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas (ONU) informou ainda que dezenas de milhares de pessoas seguem desaparecidas em consequência da tragédia.

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