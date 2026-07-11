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Ex-Santos e Fluminense troca de clube na MLS em transação milionária

Meia brasileiro deixa o DC United para defender o San Diego FC

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/07/2026 10:11
Atualizado há 2 minutos
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Gabriel Pirani com a camisa do DC United
San Diego FC anuncia a contratação de Gabriel Pirani (Foto: Divulgação)

O meia Gabriel Pirani está de casa nova na Major League Soccer (MLS). Revelado pelo Santos, o jogador foi anunciado como novo reforço do San Diego FC e dará sequência à carreira no futebol norte-americano após quatro temporadas defendendo o DC United.

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    Com a transferência, Pirani inicia um novo capítulo na liga, deixando a Conferência Leste para atuar na Conferência Oeste.

    A negociação prevê o pagamento de US$ 350 mil (cerca de R$ 1.788.990,00) ao DC United pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, além da possibilidade de outros US$ 650 mil (aproximadamente R$ 3.322.000,00) em bônus vinculados ao cumprimento de metas de desempenho. O contrato também inclui opção de renovação até 2027.

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    — Estou muito feliz por esse novo desafio na minha carreira. Foram quase três anos no DC United, onde pude evoluir como jogador, ganhar experiência e viver momentos importantes dentro da MLS. Agora chego ao San Diego com muita motivação, em um projeto ambicioso e com a expectativa de continuar crescendo, ajudando o clube a alcançar seus objetivos e dando sequência ao trabalho que venho construindo nos últimos anos — disse o meia.

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    • A história de Pirani na MLS começou em julho de 2023, quando desembarcou no DC United por empréstimo junto ao Santos. Mesmo chegando durante a reta final da temporada, assumiu a camisa 10 da equipe de Washington e deixou boas impressões em dez partidas disputadas, desempenho que convenceu a diretoria a exercer a opção de compra em definitivo no início de 2024.

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    A partir daí, Pirani iniciou uma curva de crescimento constante. Em 2024, disputou 36 partidas, marcou seis gols e distribuiu uma assistência. Na temporada seguinte, somou oito gols e três assistências em 29 jogos. Em 2026, antes da paralisação do calendário em função da Copa do Mundo, havia participado de mais oito partidas pelo clube.

    Pirani com a camisa do Santos
    Ex-Santos e Fluminense, Gabriel Pirani reforça o San Diego FC (Foto: Ivan Storti / Santos FC)

    Carreira no Santos e caminho até a MLS 

    Natural de Penápolis (SP), Gabriel Pirani chegou ao Santos ainda criança e permaneceu por mais de uma década nas categorias de base do clube. Estreou como profissional em 2021 e acumulou mais de 70 partidas pela equipe principal antes de iniciar uma sequência de empréstimos para ganhar rodagem.

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    Em 2022, defendeu o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, com 10 jogos e um gol marcado. Depois, retornou ao Santos antes de uma nova passagem pelo Fluminense, em 2023. No Rio de Janeiro, viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira, quando marcou o gol da vitória sobre o Flamengo que garantiu ao Tricolor o título da Taça Guanabara. Poucas semanas depois, participou da campanha que culminou na conquista do Campeonato Carioca, novamente diante do rival rubro-negro.

    Além disso, Pirani integrou o elenco campeão da Copa Libertadores da América pelo Fluminense, encerrando sua passagem pelo futebol brasileiro com três conquistas antes da transferência para os Estados Unidos. Outro momento relevante de sua trajetória aconteceu no fim de 2023, quando representou a Seleção Brasileira Sub-23 na conquista da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

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