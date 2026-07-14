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Ananias celebra primeiro gol no profissional do Santos: 'Sensação incrível'

Zagueiro marcou pela primeira vez no profissional e mira novas chances com Cuca

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
14/07/2026 14:50
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João Ananis durante partida do Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
João Ananis durante partida do Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Promovido ao elenco profissional do Santos no ano passado, o zagueiro João Ananias, de apenas 19 anos, é uma das opções do técnico Cuca para o setor, ao lado de Luan Peres, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e João Alencar.

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    Em preparação para o retorno das competições após a pausa para a Copa do Mundo, o Peixe enfrentou o União São João em amistoso realizado na Arena Mercado Livre Pacaembu no dia 4 de julho. A vitória por 3 a 0 foi marcante para João Ananias, que balançou as redes pela primeira vez como profissional.

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    Apesar de ter sido um amistoso, o defensor de 19 anos falou sobre a sensação de viver esse momento pela primeira vez e destacou a realização do sonho de todo Menino da Vila ao marcar seu primeiro gol como profissional com a camisa do Peixe.

    — Marcar meu primeiro gol como profissional foi uma sensação incrível, única. Todo Menino da Vila sonha em marcar um gol com a camisa do Santos e, graças a Deus, consegui alcançar mais esse objetivo. Fico muito feliz por ter aproveitado a oportunidade no amistoso e vivido essa sensação pela primeira vez - celebrou.

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  • Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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    • No primeiro semestre, Ananias entrou em campo em quatro oportunidades pela equipe principal do Peixe. Durante a pausa para a Copa do Mundo, voltou a atuar pelo sub-20. Para o jovem zagueiro, descer de categoria neste período foi positivo, pois ajuda a manter o ritmo de jogo. Além disso, ele busca se preparar ainda mais para aproveitar as oportunidades que possam surgir no segundo semestre.

    — Atuar pelo sub-20 nessa pausa me ajuda a manter o ritmo, e sempre busco estar na melhor forma possível, seja jogando pelo sub-20 ou treinando com o profissional. Já tive oportunidades com o professor Cuca no primeiro semestre e continuarei trabalhando firme para aproveitar as chances que aparecerem e ajudar o Santos da melhor maneira possível dentro de campo - afirmou.

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    No ano passado, Ananias fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista Sub-20 sob o comando de Vinicius Marques, que atualmente integra a comissão técnica da equipe profissional.

    Ananias chegou ao clube aos 11 anos e em agosto do ano passado renovou o contrato. O novo vínculo vale até o dia 30 de junho de 2030.

    João Ananias após vitória diante do São Paulo pelo Paulista Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    João Ananias após vitória diante do São Paulo pelo Paulista Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

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