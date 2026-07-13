Santos vai faturar quantia milionária com venda de Marcos Leonardo ao Ajax
Clube holandês supera concorrência e deve garantir nova receita ao Peixe
O Santos acompanha com atenção o avanço das negociações envolvendo o atacante Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Ajax, da Holanda, assumiu a dianteira nas tratativas e está próximo de fechar a contratação do jogador, superando a concorrência de Porto e Fiorentina, que também demonstraram interesse no brasileiro.
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A proposta do clube holandês gira em torno de 25 milhões de euros, cerca de R$ 146 milhões. Caso a transferência seja concretizada nesses valores, o Santos terá direito a uma fatia da operação por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado aos clubes formadores. O Peixe receberá 3,5% do montante da negociação, o que representa aproximadamente R$ 5,1 milhões.
Marcos Leonardo foi negociado pelo Santos com o Benfica em janeiro de 2024 por 18 milhões de euros, valor que correspondia a R$ 96,3 milhões na cotação da época. Poucos meses depois, o clube português acertou a venda do atacante ao Al-Hilal por 40 milhões de euros, cerca de R$ 248 milhões na conversão daquele período.
Na transferência para o futebol saudita, o Santos também foi beneficiado financeiramente. O clube recebeu R$ 24,9 milhões, sendo 2,2 milhões de euros referentes à cláusula de mais-valia prevista no contrato de venda ao Benfica e outros 1,4 milhão de euros por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.
Passagem por Seleção, Santos e Benfica
Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo atuou em 168 partidas pelo clube paulista, marcou 54 gols e deu nove assistências. Apesar do bom desempenho individual, acabou marcado pelo rebaixamento do Peixe em 2023.
No início de 2024, foi vendido ao Benfica por 18 milhões de euros, cerca de R$ 96,3 milhões na cotação da época. Em Portugal, fez 24 jogos, balançou as redes oito vezes e deu uma assistência antes de se transferir para o futebol saudita.
O atacante também tem passagem destacada pela Seleção Brasileira Sub-20, com 11 gols em oito jogos. No Mundial da categoria, marcou cinco vezes em cinco partidas.
Marcos Leonardo pelo Santos
- 167 jogos (125 titular)
- 54 gols
- 9 assistências
- 177 minutos para participar de gol
- 2.1 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 44% de conversão em grandes chances
- 18 grandes chances criadas
- 6.6 finalizações para marcar
- 44% de eficiência nos duelos
- 1.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.89
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Marcos Leonardo pelo Al-Hilal
- 82 jogos (63 titular)
- 48 gols
- 5 assistências
- 105 minutos para participar de gol
- 2.4 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 51% de conversão em grandes chances
- 14 grandes chances criadas
- 4.1 finalizações para marcar
- 37% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.02
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