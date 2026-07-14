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Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

Árbitro pode ser escolhido para apitar a grande decisão

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 12:33
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Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A decisão da Copa do Mundo, agendada para o próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode ter um brasileiro em campo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), figura entre os 13 nomes cotados pela Fifa para comandar a finalíssima do torneio. A lista de possíveis candidatos foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe.

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    Wilton Pereira Sampaio apitou abertura da Copa

    Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Wilton Pereira protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez/AFP)

    Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

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    • Em qual cenário Wilton Pereira Sampaio apitaria a decisão?

    Para que o brasileiro seja confirmado no MetLife Stadium, será necessária a combinação de alguns fatores. O primeiro critério de elegibilidade já foi atendido: árbitros não podem atuar na final caso pertençam à mesma nacionalidade de um dos finalistas. Com a eliminação da Seleção Brasileira, o caminho ficou aberto para Wilton.

    Entretanto, existe um entrave importante. De acordo com as diretrizes da Fifa, a definição final depende de quem serão as seleções em campo. Em um cenário em que a Argentina se classifique para a final, as chances de Wilton Pereira Sampaio são muito menores, uma vez que ele compõe o quadro da Conmebol, mesma confederação continental dos argentinos. A Fifa tende a evitar árbitros do mesmo continente das seleções finalistas para garantir a isenção absoluta da arbitragem no duelo.

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    Apesar da boa avaliação, o brasileiro ainda precisa enfrentar concorrência. Wilton divide a lista com nomes de peso das outras cinco confederações. Entre os principais adversários estão o polonês Szymon Marciniak (Uefa) e o venezuelano Jesús Valenzuela (Conmebol), além de representantes da Ásia, África e Concacaf. A decisão final da Fifa será anunciada somente após a conclusão das semifinais e a definição oficial dos dois países que disputarão a taça.

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