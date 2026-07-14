Possível expulsão em França x Espanha agita torcedores: 'Estão seguindo' Lance aconteceu no primeiro tempo

França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo, e uma entrada de Olise em Rodri no primeiro tempo chamou atenção nas redes. Aos 13 minutos de jogo, o francês acertou o espanhol com as travas de chuteira na altura da canela e o árbitro mandou o jogo seguir.

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Na percepção dos internautas, a decisão foi incorreta e incoerente, principalmente pelo árbitro ter aplicado outros cartões em lances mais leves. No momento da disputa, o jogo ainda estava empatado, sem gols, porém, nove minutos depois, Mikel Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis de pênalti.

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Confira alguns comentários sobre a entrada de Olise em Rodri:

Já era aquela narrativa do cartão vermelho pro Messi na primeira rodada, né?



Já é o 30° lance igual, e não deram vermelho.



Estão seguindo o critério. pic.twitter.com/1K2X8yyJ4V — ruan.🩸 (@ruanrlx) July 14, 2026

O cara só faltou arrancar a perna do rodri e nem amarelo foi kk — Dumb Old Dani (@dumbolddani) July 14, 2026

Esse lance do Olise no Rodri era pra cartão amarelo, e no limite do vermelho. — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 14, 2026

Criminoso isso ai, mas o que esperar dessa arbitragem fraca da copa ? — Pexera Crypto (@Felipe_cnc) July 14, 2026

Deu amarelo num lance nada a ver — i (@whkrlas) July 14, 2026

Olise deu carrinho forte em Rodri no primeiro tempo de França x Espanha na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

A decisão da Copa do Mundo, agendada para o próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode ter um brasileiro em campo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), figura entre os 13 nomes cotados pela Fifa para comandar a finalíssima do torneio. A lista de possíveis candidatos foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe.

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Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

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Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

Apesar da boa avaliação, o brasileiro ainda precisa enfrentar concorrência. Wilton divide a lista com nomes de peso das outras cinco confederações. Entre os principais adversários estão o polonês Szymon Marciniak (Uefa) e o venezuelano Jesús Valenzuela (Conmebol), além de representantes da Ásia, África e Concacaf. A decisão final da Fifa será anunciada somente após a conclusão das semifinais e a definição oficial dos dois países que disputarão a taça.

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