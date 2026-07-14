logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Possível expulsão em França x Espanha agita torcedores: 'Estão seguindo'

Lance aconteceu no primeiro tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:56
Favorite o Lance! no Google
Carrinho de Olise em Rodri na semifinal da Copa do Mundo
Olise deu carrinho em Rodri (Foto: Reprodução)

França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo, e uma entrada de Olise em Rodri no primeiro tempo chamou atenção nas redes. Aos 13 minutos de jogo, o francês acertou o espanhol com as travas de chuteira na altura da canela e o árbitro mandou o jogo seguir.

  • Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, palco de Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo

    Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Na percepção dos internautas, a decisão foi incorreta e incoerente, principalmente pelo árbitro ter aplicado outros cartões em lances mais leves. No momento da disputa, o jogo ainda estava empatado, sem gols, porém, nove minutos depois, Mikel Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis de pênalti.

    continua após a publicidade

    Confira alguns comentários sobre a entrada de Olise em Rodri:

  • Oyarzabal comemora gol com braço erguido

    Quantos gols Oyarzabal tem na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra domina ranking de maiores salários das semifinais da Copa; Messi fica fora

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • O árbitro salvadorenho Ivan Barton marca um pênalti durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington, em 14 de julho de 2026

    Pênalti cometido em França x Espanha vira assunto: 'Burro'

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
    • Olise da França dando carrinho em Rodri, da Espanha
    Olise deu carrinho forte em Rodri no primeiro tempo de França x Espanha na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    A decisão da Copa do Mundo, agendada para o próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode ter um brasileiro em campo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), figura entre os 13 nomes cotados pela Fifa para comandar a finalíssima do torneio. A lista de possíveis candidatos foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

    continua após a publicidade

    Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

    Apesar da boa avaliação, o brasileiro ainda precisa enfrentar concorrência. Wilton divide a lista com nomes de peso das outras cinco confederações. Entre os principais adversários estão o polonês Szymon Marciniak (Uefa) e o venezuelano Jesús Valenzuela (Conmebol), além de representantes da Ásia, África e Concacaf. A decisão final da Fifa será anunciada somente após a conclusão das semifinais e a definição oficial dos dois países que disputarão a taça.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mac Allister concede coletiva antes do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Meia da Argentina compara Messi e Maradona e vê Inglaterra em baixa

    Há 39 minutos
    FBI classificou Argentina e Inglaterra como jogo de maior risco da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa

    Há 1 hora
    Argentina terá confronto decisivo contra Egito, valendo vaga nas quartas

    Copa do Mundo 2026

    Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

    Há 1 hora
    Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, palco de Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha

    Há 1 hora
    Deschamps orienta time da França

    Copa do Mundo 2026

    França x Espanha: Deschamps define escalação com astro do Real Madrid de volta

    Há 2 horas
    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA

    Fora de Campo

    Provocação de Yamal antes de Espanha x França divide opiniões: 'Precisa'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    França x Espanha - Lance!TV - Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Espanha com o Lance!TV

    Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

    Tironi no Lance!: França e Espanha convidam para uma ode ao futebol

    Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha

    Espanha mantém esquema para semifinal da Copa com a França; veja escalação

    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Enquete Lance!: qual seleção jogou o melhor futebol da Copa até aqui?

    Neymar discute com goleiro Nyland após converter cobrança de pênalti

    Algoz do Brasil, Nyland denuncia perfil falso após postagem sobre Neymar

    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    Claus se posiciona após polêmica com a Fifa e o Trump: 'Obrigado'

    Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026

    Wilton ganha força para apitar a final da Copa e pode bater recorde histórico

    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa

    Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga