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Santos nega atraso salarial, mas confirma pendência em direitos de imagem

Após novo transfer ban da Fifa, Santos vive cenário financeiro delicado e busca alternativas dentro do próprio elenco

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
09/07/2026 20:29
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Elenco do Santos durante duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos durante duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira (9) para esclarecer sua situação financeira. O clube negou a existência de salários atrasados, mas confirmou uma pendência referente ao pagamento dos direitos de imagem dos atletas.

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    • O Peixe atravessa um momento financeiro delicado. Recentemente, a Fifa aplicou um transfer ban ao clube por uma dívida com o Monaco, da França, relacionada à contratação do volante Jean Lucas, atualmente no Bahia.

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    Nos últimos meses, algumas melhorias na infraestrutura santista só foram viabilizadas por meio de parcerias articuladas por Neymar Pai. Entre as intervenções realizadas estão as reformas do vestiário da Vila Belmiro, da sala de imprensa do estádio, do hotel utilizado pela concentração no CT Rei Pelé, além de investimentos na estrutura das categorias de base e do futebol feminino.

    A diretoria aposta na permanência de Neymar até o fim da temporada, mas reconhece as limitações financeiras para reforçar o elenco. Diante desse cenário, a tendência é que o Santos volte a investir na utilização de jovens revelados pelas categorias de base.

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    No amistoso disputado no último sábado (4), contra o União São João, de Araras (SP), na Arena Mercado Livre Pacaembu, o Santos relacionou dez jogadores com idade para atuar no Sub-20. Na ocasião, o técnico Cuca afirmou estar ciente das dificuldades financeiras do clube e destacou que, com um elenco enxuto para a disputa de três competições, será necessário dar oportunidades aos jovens e até recuperar atletas que perderam espaço.

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    • O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (16), quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

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    Nesta quinta-feira (9), o Peixe empatou sem gols com o Osasco Sporting em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé.

    Confira nota oficial:

    O Santos FC esclarece que não é verdadeira a informação de que o salário CLT de atletas do elenco profissional está atrasado em vários meses. O clube reconhece que existem atrasos no direito de imagem, busca alternativas para resolver a questão, conversa com os jogadores para definir um cronograma de pagamentos e lamenta profundamente que algumas pessoas criem e propaguem esse tipo de notícia apenas para manipular o torcedor com desinformação e alimentar views em redes sociais.

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    Marcelo Teixeira com a delegação do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Marcelo Teixeira com a delegação do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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