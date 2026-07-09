Saiba como foi o jogo-treino do Santos diante do Osasco Sporting
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O Santos empatou sem gols com o Osasco Sporting em jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira (8), no CT Rei Pelé. A equipe adversária se prepara para a disputa da Copa Paulista. A atividade contou com a presença da imprensa e foi dividida em dois tempos de 45 minutos.
O Peixe iniciou a partida com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Rony.
Na segunda etapa, Diógenes, Oliva e Thaciano receberam oportunidades. As principais novidades foram o lateral-esquerdo Pedro Saraiva e o atacante Lautaro Díaz, que não estava nos planos iniciais da comissão técnica para o segundo semestre.
O defensor de 20 anos ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube e chegou ao Santos após passagem pelo Figueirense. Ele só poderá ser registrado quando o Peixe quitar o transfer ban aplicado pela Fifa.
Gabriel Barbosa, que está suspenso para a partida contra o Botafogo, na próxima quinta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, também participou da atividade. Adonis Frías, João Schmidt e Davizinho foram outros jogadores que entraram durante o jogo-treino.
Como o time Sub-20 entrou em campo na última quarta-feira (8) contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, e venceu por 4 a 1, poucos Meninos da Vila foram utilizados no teste. Nadson, porém, participou do jogo-treino e teve a oportunidade de ser observado de perto pela comissão técnica. A atividade teve poucas oportunidades de gol e terminou sem empolgar.
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